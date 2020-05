Mirolo participó de un conversatorio virtual sobre política y pandemia

El intendente Pablo Mirolo participó de un conversatorio virtual denominado “Pasaron cosas: seguimos conversando sobre política y pandemia”, organizado por la Consultora Politic Flick.

En el mismo estuvieron presentes también el viceintendete Roger Nediani y la subsecretaria de Comunicación, Fernanda Raschi, entre otras destacadas figuras de la política nacional como la ex diputada nacional y ex ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide; el ex ministro de Trabajo de la Nación, Alberto Flamarique, y el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, además de consultores y analistas políticos argentinos de renombre.

En el conservatorio denominado “Pasaron cosas: seguimos conversando sobre política y pandemia”, el consultor Carlos Fara dialogó con el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Luis Tonelli, y la directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Palermo, Agustina Grigera.

En la oportunidad, se abordaron temáticas relacionadas a la coyuntura política en el contexto de la pandemia a dos meses de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, el escenarios a futuro y el rol de la oposición.