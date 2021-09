Mirolo “Queremos ser protagonistas y trabajar verdaderamente por Santiago del Estero como se lo merece”

El máximo referente del Frente Renovador en Santiago del Estero y precandidato a Diputado Nacional, Pablo Mirolo, cerró su campaña electoral con un acto que fue transmitido a través de la plataformas virtual YouTube donde fue seguido por decenas de santiagueños y ciudadanos de otras provincias.

El encuentro se realizó el jueves a la tarde y fue transmitido desde un complejo deportivo, con tan sólo 100 dirigentes y autoridades de diferentes espacios políticos como el Frentes Renovador, Partido ParTe, Unidad Ciudadana, Partido Verde y la Asociación Grito de Corazón.

El acto fue presidido por el primer candidato titular de la Lista 86 “A”, Pablo Mirolo, que estuvo acompañado por la segunda candidata titular Dra. Verónica Larcher y el tercer candidato titular Dr. Julio Cesar Zcabuzzo.

En la oportunidad Mirolo expresó: ” En primer termino quiero agradecer el reconocimiento que hemos tenido a lo largo de esta campaña que ha sido una campaña muy especial para todos y todas.

Nos imaginábamos que este acto de cierre de campaña lo podíamos hacer de otra manera, realizarlo de forma presencial, compartirlo con muchos amigos y amigas de distintos puntos de la provincia que tenían muchas ganas de venir a participar. Las perspectivas que tenismos de predencia de gente superaban altamente lo que está permitido en materia de protocolo fe bioseguridad porque no hay que dejar de lado que estamos atravesando una pandemia que nos ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, trabajar, estudiar y también de hacer política. Por eso pensamos que así como dimos el ejemplo y mostramos una forma distinta de hacer política desde nuestro espacio, el Frente Renovador en Santiago del Estero, fuimos los primeros hace 3 meses que lanzamos nuestra candidatura de manera virtual con la presencia de muchos compañeros y compañeras conectados en las diferentes plataformas, hoy estamos aquí poniendo el cierre de esta primera etapa de esta campaña electoral que fue muy satisfactoria para todos, creo que seta6 una campaña que siempre la voy a llevar en mi corazón, no solamente por las particularidades que nos han tocado vivir en lo personal sino con toda la experiencia positiva que vivimos en lo colectivo recorriendo la provincia por quinta vez”.

Agregó: “Hoy estamos en la recta final de una campaña que ha sido sumamente intensa para nosotros, haber sido la primera fuerza política que lanzamos hace prácticamente tres meses en este marco es pandemia por lo que sabíamos que no iba a ser fácil poder comunicar y llegar a la gente. Queríamos desplegar todas nuestras propuestas y este tiempo de anticipación a la elección, nos permitió llegar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, hablar con cada santiagueño y santiagueña, formar equipo de trabajo en las principales ciudades de la provincia de Santiago del Estero, con políticos reconocidos, con ex intendentes, con ex legisladores, profesionales, gente que se ha sumado. Estamos muy satisfechos y contentos por lo que hemos hecho durante toda esta campaña, no solamente planteando las cosas que están mal en Santiago del Estero desde hace mucho tiempo y que no se solucionan como los índices de pobreza, la desocupación, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la falta de infraestructura básica sanitaria, sino también decirle de qué manera queremos solucionar y mostrar con mucho orgullo el trabajo que venimos haciendo en nuestra ciudad que es muy reconocido en toda la provincia.

Esta es la quinta campaña provincial, que recorremos Santiago pero a la vez, esto nos encuentra con un baje distinto, una experiencia de gestión y de trabajo que venimos desarrollando en la ciudad y que la gente reconoce como una forma distinta hacer política en Santiago del Estero; no solamente pensamos en el diálogo y el consenso con todos los sectores de la sociedad como herramienta de transformación, sino también la gente reconoce que durante nuestra gestión hemos priorizados las cosas que son fundamentales en toda comunidad como la educación, la salud pública, la seguridad, la generación de trabajo con el apoyo de los micro emprendimientos. Estamos en un momento muy importante para la Argentina y para Santiago del Estero sobre todo, donde se van elegir legisladores y en noviembre se van a elegir autoridades provinciales que van a regir el destino de la provincia. Por eso es necesario tener gente que sea protagonista, que tenga ganas de cambiar a Santiago del Estero y nosotros salimos con esta idea de conformar esta alternativa para Santiago, una alternativa cierta, real y política que nos permita ser una opción verdadera para los santiagueños que hace mucho tiempo no se está dando”.

Finalmente concluyó: “El mensaje que le dejo a los santiagueños es que participen, es un momento muy importante, un momento donde Santiago del Estero tiene que ser protagonista de la Argentina que se viene, está Argentina post pandemia necesita una Argentina que tiene que recuperarse no solamente de los problemas económicos que teníamos antes de la pandemia, sino también de todas aquellas consecuencias que nos ha dejado la pandemia. Tenemos que trabajar mucho en el Congreso, por eso necesitamos diputados y diputadas que sean representantes de Santiago del Estero, que defiendan nuestros intereses, que sean protagonistas y que no pasen como pasaron durante estos últimos años, ilustres desconocidos en el Congreso de la Nación; que realmente defiendan los intereses de nuestra provincia, porque es en el Congreso de la Nación dónde se deciden las políticas de subsidios a la energía, al transporte, al agua potable, se deciden las obras importantes que necesita nuestra provincia como los caminos, infraestructuras sanitarias, las obras de saneamiento, se definen las leyes de trabajo para nuestros jóvenes, las oportunidades, dar mayor presupuesto a nuestras universidades para que los chicos del interior puedan tener una mayor oferta educativa en el interior. Se deciden muchas cosas en el Congreso y nosotros tenemos ganas de ser protagonistas y que trabajemos verdaderamente por Santiago del Estero como se lo merece”.