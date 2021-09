Mirolo recibió el apoyo de los bandeños del circuito 48 en un multitudinario acto

Pablo Mirolo, precandidato a Diputado Nacional del Frente Renovador, presidió el cierre de su campaña preelectoral a Diputado Nacional en el Circuito 48 de la ciudad de La Banda, donde recibió un multitudinario apoyo de dirigentes y militantes.

El acto fue organizado por dirigentes del Frente Renovador, Mariana Morales, Juan Carlos Paz, Cristian Mendoza y demás dirigentes realizó el lunes a la tarde en el playón del Polideportivo Municipal del barrio Misky Mayu bajo un estricto protocolo sanitario para prevenir contagios de coronavirus entre los presentes.

En primer termino, tomó la palabra Mariana Morales y agradeció a los presentes por ser parte de la transformación de la ciudad de La Banda y que ahora Pablo Mirolo quiere llevar a toda la provincia.

“Hoy estamos aquí para mostrar nuestra fuerza, nuestra unión y nuestra capacidad de gestión, en nuestro Circuito 48 tenemos muchas actos de gestión para mostrarle a los santiagueños que son el fruto de la capacidad de gobernar que tiene Pablo Mirolo, como intendente, como Diputado Nacional o como cualquier cargo que la política pública le pueda ofrecer”, subrayó Morales durante su discurso.

Seguidamente, se dirigió a los presentes, Roger Nediani y destacó que los bandeños no tienen que olvidarse todas las obras que se hicieron impulsadas por la gestión del intendente Pablo Mirolo, incluyendo en tiempos de pandemia, para ser mas preciso 28 obras que están en plena ejecución. “Ningún gobierno municipal realizó tantas obras como el de Pablo Mirolo y esto que hizo en La Banda lo queremos provincializar, queremos llevar todas estas propuestas a toda la provincia de Santiago del Estero para que la calidad de vida de cada una de nuestros hermanos santiagueños mejore como mejoró aquí en la ciudad de La Banda”, resaltó el actual viceintendente bandeño y dirigente del Frente Renovador.

Por último, el precandidato a Diputado Nacional del Frente Renovador, Pablo Mirolo, señaló lo siguiente: “Estamos muy contentos de poder hacer esta culminación de todo un trabajo que viene haciendo la diligencia de la ciudad de La Banda del Circuito 48, que hemos llevado nuestra propuesta de alternativa casa por casa, puerta por puerta, contándole a la gente cuáles son nuestras propuestas que tienen que ver con el Congreso de la Nación, con el Subcidio de la Energía Eléctrica, con la Ley de Empleo Joven, con darle mayor presupuesto a las universidades así haya mayor ofertas educativas para nuestros chicos y chicas, y sobre todo pelear por las obras que necesita Santiago del Estero que son obras de camino, cloacas y agua potable”.

Agregó: “Esta no es una elección más, el 12 de septiembre además de precandidatos a Diputados Nacionales, es la oportunidad que tenemos los santiagueños de empezar a poner freno a todas aquellas cosas que no nos gustan, que hace más de 40 años venimos sufriendo, que son los niveles de pobreza, la desocupación y la falta de oportunidades. Tenemos que animarnos a construir una alternativa para que después en noviembre podamos ser una propuesta de cambio en Santiago del Estero”.