Mirolo recibió un fuerte respaldo en el barrio 8 de Abril

El precandidato a Diputado Nacional del Frente Renovador, Pablo Mirolo, visitó una vez más el barrio 8 de Abril de ciudad Capital donde dialogó con vecinos a través de la modalidad de radio abierta y compartió sus propuestas electorales para las Elecciones Legislativas 2021.

El encuentro se realizó en la casa de la família Luna, donde también estuvieron presente la precandidata titular de la Lista 86 “A”, Dra. Verónica Larcher y Roger Nediani del Frente Renovador.

Durante el encuentro, Mirolo, expresó: “Para mí es un honor estar en la casa de la família Luna. Agradecerle al “Tano” Storniolo y a su señora Cecilia por la invitación. Ellos hace mucho que nos vienen acompañando en nuestra gestión en la ciudad de La Banda y en nuestro proyecto que tenemos a nivel provincial.

Nosotros venimos trabajando muy entusiasmados en estas elecciones porque pensamos que no es una elección más. Creemos que ésta es una oportunidad muy importante para todos los santiagueños”.

Agregó: “Durante la pandemia se desnudaron todas las cosas que le faltan a Santiago. A muchos se les empezó a caer la venda de los ojos y comenzaron a darse cuenta de todas las cosas que nos faltan a los santiagueños, es decir, un gobierno que le importe la gente, que dejen de pensar que Santiago del Estero son obras que sólo la usan muy pocos y se olvidan que el resto de los santiagueños y santiagueñas también son importantes.

Por eso para mi, estar hoy en el 8 de Abril diciendo estés cosas y proponiendoles un camino de alternativa para construir, me emociona mucho. Esto me recuerda a mis épocas de niño y de joven, mi familia vivia aquí muy cerca, en la Buenos Aires y Mitre, mi abuela era de ahí. Mi madre todavía vive en el barrio Reconquista, y la verdad tengo muchos amigos y amigas en La Católica, en el 8 de Abril y el Reconquista, y lo que no ha cambiado es el cariño y el amor que tiene la gente de este sector de ciudad Capital, con sus costumbres y raíces que me hace acordar mucho a mi querida ciudad de La Banda que también es igual, que también nos gusta el fútbol, el folclore y compartir con la familia y amigos. Pero también las familias del 8 de Abril y los bandeños nos gustaría conseguir trabajo genuino, nos gustaría estudiar y tener todos las mismas oportunidades para progresar. Por eso tenemos que ir votar este domingo para empezar a cambiar esa realidad de Santiago del Estero, por eso les pido que me ayuden, que nos ayuden y que se ayuden a construir un alternativa seria, real y concreta para nuestra provincia”.

La reunión fue organizada por el dirigente local del Frente Renovador e integrantes de Partido “Parte” , y estuvieron presentes el presidente a nivel local del partido ParTe, Jorge Mussetti, el coordinador del NOA, Rubén Colombo, militantes y vecinos.

Durante el ida y vuelta entre Mirolo y los vecinos transmitida por una radio local, las personas le manifestaron al precandidato bandeño la necesidad de generar más fuentes de trabajo genuino y más ofertas educativas para los jóvenes para que puedan tener un futuro mejor.