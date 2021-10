Mirolo recibió un fuerte respaldo en el barrio Ampliación Primero de Mayo

El candidato a Gobernador por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo, comenzó la semana visitando el barrio Ampliación Primero de Mayo, donde llevó su propuesta de la Alternativa para Santiago del Estero.

El jefe comunal de la ciudad de La Banda estuvo acompañado por los candidatos a Diputados Provinciales, Mariana Morales y Roger Nediani.

En el lugar, Mirolo, expuso lo siguiente: «Cuando hablo de política me gusta hablar de proyectos, ideas, gestión, salud, educación, trabajo y de obras.

En estos 7 años de trabajo en la ciudad de La Banda nos ha permitido ganar eso, el respeto, la institucionalidad, saber que cuando un intendente habla, va hablar de eso, de gestión y no de otras cosas que no ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Agregó: «Esa forma distinta de hacer política nos ha animado a plantear este año una alternativa real y sería en Santiago del Estero frente a la hegemonía del Frente Cívico y esto comenzó a dar sus frutos, lo vimos en las PASO y en el acompañamiento que tenemos en cada reunión que tenemos en La Banda, ciudad Capital y el interior de la provincia.

Estoy convencido que el 14 de noviembre va a cambiar la historia de Santiago del Estero y esa historia vamos hacerla nosotros. Por eso les pido a cada uno de ustedes que nos acompañen, Santiago del Estero y La Banda se merecen que la gobierne gente como nosotros que sabemos cuáles son las prioridades de la gente».

En la oportunidad, el candidato también anunció que el municipio está planificando la construcción de una Plaza Saludable, la pavimentación de la Calle 1 y la iluminación de una cancha de fútbol en el sector del barrio El Polear donde funciona una escuelita de fútbol que recibió la donación de elementos deportivos al finalizar la reunión.