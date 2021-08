Mirolo: “Tenemos que salir a la ayuda de las Pymes, los Comercios y los Emprendedores desde el Congreso”

El candidato a Diputado Nacional, Pablo Mirolo expresó, que “es necesario salir al rescate de las Pymes, de nuestros comerciantes y emprendedores, fortaleciendolos desde el Congreso Nacional, con leyes que les permita generar las herramientas necesarias para ponerlos nuevamente en funcionamiento, reactivando el mercado interno para generar trabajo sobre todo para nuestros jovenes”.

“Las PyMEs Argentinas son una parte fundamental del aparato productivo; representan el 98% de las empresas en la Argentina y no sólo generan el 70% del empleo privado formal, sino que además la mayoría de los jóvenes comienza su carrera profesional en una de ellas”, dijo el candidato del Frente Renovador.

Además, siguió Mirolo, “Son más de 4,2 millones de personas que se dignifican todos los días trabajando en ellas. Y son los sectores que más se vieron afectados durante la pandemia, muchas de ellas porque vieron parada su actividad durante gran parte del 2020 y 2021”.

“Lamentablemente el gobierno provincial no los acompañó, durante todo este tiempo de crisis a estos sectores estratégicos de la economía, teniendo los recursos financieros para hacerlo, y no se estableció una política de rescate económico para ellos, con subsidios o créditos blandos desde las arcas provinciales, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de cientos de puestos de trabajo en Santiago Del Estero”, afirmó.

“Desde el congreso, trabajaremos en leyes que impulsen un programa de metas de desarrollo, sector por sector, con reducción de impuestos para pymes, comercios industrias y emprendedores, con incentivos fiscales y crediticios para el desarrollo de las actividades privadas estratégicas que incluyen la reducción de los impuestos nacionales, como así tambien motivando a las provincias que lo hagan en la merma de impuestos como ingresos brutos y las tasas municipales”, agregó.

Asimismo, el actual jefe comunal bandeño, dijo que “Como lo hicimos en la Ciudad de La Banda, que durante la pandemia establecimos una reducción de las tasas municipales, y la quita de impuestos para aquellas actividades no trabajaron durante la pandemia. Asi tambien hace 6 años venimos entregando subsidio a nuestros emprendedores y emprendedoras a través del programa “Emprendiendo Sueños”, para el financiamiento en la compra de herramientas e insumos, para ayudar las Pymes Bandeñas”.