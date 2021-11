Mirolo visitó Quimili sumando apoyo para el 14 de noviembre

El candidato a Gobernador y de la provincia por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo visitó la ciudad de Quimili, donde inauguró una nueva sede partidaria, y enfatizó su mensaje sumando apoyo para las próximas elecciones generales.

En este sentido, Mirolo estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales, Julio César Scabuzzo, y Ana Eugenia María Mónaco Czekaj; el candidato a diputado provincial, Roger Nediani, dirigentes y vecinos de la ciudad.

En su visita, los candidatos dialogaron con medios de comunicación locales para difundir sus propuestas, reafirmando su compromiso a trabajar por la provincia y pedir el acompañamiento a todos los vecinos; por su parte Mirolo expresó: “Agradecemos siempre por el gran apoyo y recibimiento que nos muestran, y sobre todo a esta propuesta que siendo relativamente nuevos, fuimos formando un espacio político con representación en cada ciudad, que hoy nos permite plantarnos como una alternativa seria, real y política a esa hegemonía que es el Frente Cívico, que viene gobernando todas las ciudades de la provincia, y las comisiones municipales hace más de 17 años y que no ha resuelto los problemas estructurales que tiene Santiago del Estero, queriéndonos hacer creer que la provincia creció, que está mejor, con grandes obras que siendo sincero muchos la vemos por la televisión, beneficiándose de ellas solo el turismo, la gente de otras provincias y nosotros las vemos pasar”.

“Lo que realmente vemos y vivimos, es que después de 17 años, no se solucionó el principal problema de la provincia que es la pobreza, donde continuamos siendo la más pobre del país, teniendo 1 de cada 2 santiagueños bajo la línea de la pobreza, lo cual no cambiará, si el próximo proyecto político no tenga como bandera principal luchar contra esto, ya que todos tenemos que estar trabajando en buscar el desarrollo humano para que la provincia salga de este estancamiento histórico”.

“Por eso, este 14 de noviembre el Frente Renovador y Progresista se presenta como la verdad y la posibilidad de cambiar esta historia de Santiago del Estero que tanto nos duele, trabajando juntos comprometidos en resolver todos los problemas históricos que viene arrastrando esta provincia” , expresaba el candidato a gobernador y diputado nacional.

Asimismo, los candidatos mantuvieron un mensaje en común para todos los dirigentes y vecinos: “sigamos militando, llevando casa por casa nuestra propuesta, diciéndole a nuestros vecinos que el 14 de noviembre hay una alternativa y son ellos representados por el Frente Renovador”.