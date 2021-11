Mirolo visitó Villa Hipolita, Colonia El Simbolar y La Cañada para continuar consolidando una nueva alternativa

El candidato a diputado Nacional y gobernador por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo inició la semana recorriendo las localidades de Villa Hipolita, Colonia El Simbolar y La Cañada en donde tomó contacto con los respectivos aspirantes a comisionados municipales por la Lista 505.

El recorrido inició en localidad de Villa Hipolita en donde la candidata Sindia Salvatierra junto a un grupo de vecinos de la zona vienen realizando un trabajo de militancia con el objetivo de gestionar proyectos que les permitan brindar soluciones a las múltiples necesidades que se presentan en el sector.

«Llevamos años esperando que se realicen mejoras en la zona donde vivimos donde sufrimos gravemente la consecuencias de la sequía que nos quita los pocos recursos que tenemos para trabajar la tierra y criar animales, es un problema de toda la vida el no tener acceso al agua potable. Además de que todos las vías de acceso a donde vivimos son realmente intransitables. Son necesidades para las que queremos soluciones urgentes, para que nuestros hijos dejen de sufrir la postergación en la que nosotros hemos vivido siempre», manifestó Salvatierra.

Seguidamente, Mirolo junto al candidato a diputado Provincial, Roger Nediani, visitaron la localidad de Colonia El Simbolar, donde el candidato Ariel Orellana, manifestó su preocupación por la falta de inversión en infraestructura y obras públicas que existe en esta comisión municipal.

«Queremos trabajar juntos a los vecinos para generar un cambio, para llevar respuesta a tantos sectores en los que hay necesidades básicas insatisfechas, familias con niños y ancianos viviendo en condiciones precarias porque no se les ha brindado la posibilidad de acceder a una vivienda digna, la falta de agua potable que es otra deuda pendiente, y algo que nos preocupa muchísimo es la imposibilidad de que los jóvenes puedan acceder de manera gratuita a una educación terciaria o universitaria. Esto es algo muy triste, chicos que salen del secundario con promedios destacados no tienen la posibilidad de continuar sus estudios porque sus familias no cuentan con los recursos para enviarlos a estudiar a la Capital o a La Banda y es algo que queremos que cambié para que los jóvenes no vean frustrados sus sueños de un futuro mejor», señaló Orellana.

Finalmente, se recorrió la localidad de La Cañada donde la candidata Daniela Poloni manifestó su intención de trabajar junto a los vecinos para terminar con las desigualdades que viven por causa de los favoritismos políticos.

«La Cañada se encuentra olvidada, desde que tenemos que señalar que el acceso al lugar es intransitable, el estado de la ruta es verdaderamente deplorable. Hay una gran necesidad también de que se establezca de forma ordenada e igualitaria un plan para realizar la entrega de viviendas sociales porque es impresionante la cantidad de personas que viven en condiciones lamentables sin luz ni agua potable. A pesar de todo no hemos perdido la esperanza y confiamos en la que gente nos va acompañar en este proyecto de cambiar la realidad que vivimos», indicó Poloni.

Por su parte, Mirolo manifestó: «Seguimos recorriendo el interior de la provincia, en este caso en los departamentos Banda y Figueroa donde tomamos contacto con nuestros candidatos quienes nos ponen al tanto de las situaciones que viven y es lo que nos deja en claro que Santiago del Estero es una provincia grande con una distribución de riquezas desigual. Es una provincia que necesita avanzar en la ejecución de obras de infraestructura básicas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente. Es un factor común escuchar que deben comprar el agua, que no cuentan con acceso a servicios de salud gratuitos, que no cuentan con acceso a educación de calidad gratuita, que no hay fuentes de trabajo por lo que los jóvenes deben irse a otras provincias en búsqueda de un mejor futuro. Son realidades que duelen, que nos hacen reaccionar y que nos ha permitido conocer a gente de lucha como lo son nuestros candidatos, con los que esperamos iniciar este proceso cambio el próximo 14 de noviembre, por lo que les pedimos que nos apoyen para lograr un Santiago mejor para todos».