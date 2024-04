Mirtha Legrand criticó al gobierno por la epidemia de dengue: “No nos están cuidando”

La conductora televisiva Mirtha Legrand volvió a expresar su descontento hacia las políticas públicas del gobierno de Javier Milei y, este fin de semana, disparó contra la inacción frente al brote de dengue sin precedentes que atraviesa el país. “Pienso que no nos están cuidando”, se lamentó la diva y manifestó dudas respecto a la vacunación.

Según el último boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud, el dengue ya suma más de 180 mil casos en Argentina, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024. “¿Qué está pasando con el dengue? Estamos muy asustados, los hospitales están repletos de gente. A mi alrededor tengo varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, comentó Mirtha Legrand en su programa emitido por El Trece.

Entre los invitados se encontraban el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la periodista Maru Duffard; el actor Benjamín Rojas; el director y productor teatral José María Muscari; y el doctor Daniel López Rosetti, quien adelantó que “el año que viene va a haber que prepararse formalmente” ante el dengue “porque va a venir fuerte”. “¿Pero existe la vacuna o no?”, consultó la conductora y el cardiólogo y clínico contestó: “Sí, existe y tiene las dos condiciones que debe cubrir una vacuna: es eficaz y es segura”.

“¿Por qué no fumigaron?”, lo interrumpió Mirtha Legrand y continuó su descargo: “Yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos, no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o si no debemos hacerlo”, lamentó. López Rosetti opinó entonces que “vacunarse hoy no tiene sentido”. “Son dos dosis, supongamos que yo me pongo la primera hoy, la segunda —que es la que genera anticuerpos— se pone tres meses después, cuando ya va a ser invierno”, detalló.

“En pocos días se van a reunir los expertos y van a tener que determinar que, en más de una provincia, van a tener que hacer vacunación para personas de riesgo. Va a haber que tomar medidas sanitarias para el año que viene, con seguridad”, estableció el médico, quien recordó que el mosquito Aedes Aegypti vuela bajo y sólo pica de día, a menos que haya entrado a un domicilio. “¡Traidores! No puede ser que nos tenga dominados totalmente”, espetó Mirtha Legrand.

Luego, Pullaro expuso la situación de su provincia en relación a la epidemia y la conductora retomó el tema de las vacunas. “¿Cuánto cuesta?”, preguntó. “$150.000 las dos dosis, tengo entendido”, respondió el gobernador de Santa Fe. “Es muy cara, es algo que va a tener que afrontar el Estado”, añadió López Rossetti. “Es carísimo. La gente no puede pagar eso”, se inquietó Legrand. “Claramente no, por eso creo que va a ser una cuestión política”, insistió el médico.

El brote de dengue no cede: ya son más de 180 mil casos y 129 fallecidos

El dengue ya pasó a ser una enfermedad endémica en Argentina

El brote de dengue ya sumaba más de 180 mil casos en el país, con un 90% autóctonos, y un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.

En total, son 180.259 los casos, 389 de los mismos considerados graves, con una evolución desde octubre y una aceleración en febrero pasado, lo que configura un brote sin precedentes en cuanto a su magnitud. En ese marco, un total de 19 de las 24 jurisdicciones en todo el país reportan circulación viral autóctona de dengue.

Con el viento de cola del cambio climático, con temperaturas en alza que favorecen el avance geográfico del mosquito Aedes Aegypti, el dengue ya ha pasado a ser una enfermedad endémica en la Argentina, advierten los expertos.

Fernán Quirós explicó por qué el dengue se llama «quebranta huesos»

El informe señala que desde la semana 31 de 2023 —fines de julio y comienzos de agosto— hasta la semana 12 de 2024 —mediados de marzo— se registraron en Argentina 180.529 casos de dengue, de los cuales el 90% son autóctonos, 7% están en investigación y 3% son importados.

Además, 163.419 contagios se produjeron desde la semana 1 hasta la semana 12 de 2024. En tanto, la incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos por cada cien mil habitantes. Las autoridades continúan remarcando la prevención y las medidas de cuidado.

ML/ff