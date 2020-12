«Mis creencias religiosas no pueden estar por encima de mi función como representante del pueblo» – NCN

En un encendido y reflexivo discurso, la senadora Nacional por la provincia de Buenos Aires y opositora, Gladys González, brindó detalles de por qué está a favor de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y afirmó que sus creencias religiosas no pueden estar por encima de su función como representante del pueblo.

«Fui a colegios religiosos, frecuentaba el opus dei, no tuve educación sexual” expuso y recordó que «el 8 de agosto de 2018 estaba embarazada de mi cuarto hijo, recibí mensajes que decían que dios me iba a castigar, dos días después de la votación perdí mi embarazo y por un momento pensé q dios me había castigado» luego aseveró que «entendí que el dios en el que creo no castiga, ama».

«¿Ustedes creen que es cristiano condenar a una mujer por interrumpir un embarazo?” dijo de manera retorica para continuar “¿No será hora de preguntarnos por qué las mujeres católicas abortan?; ¿Por qué queremos imponer por ley aquello que no pudimos hacer con nuestra enseñanza religiosa a nuestros fieles?» manifestó.

«¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo» sentenció.

Finalmente adelantó su voto positivo y exhorto: “la clandestinidad mata, no salva ninguna vida. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer»