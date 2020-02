Misiones-Adelantaron que diputados del Frente Renovador “darían quorum”

Hoy se llevará a cabo el plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, respondiendo a la convocatoria lanzada por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para tratar el proyecto de ley, que el Gobierno envió al Congreso, en la búsqueda de modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

Se prevé que si la iniciativa obtiene dictamen favorable en las comisiones, será tratada en sesión especial este jueves para intentar darle media sanción.

En relación a esto, el diputado nacional por Misiones, Diego Sartori aclaró que “teníamos pautada una reunión de Comisión (de Presupuesto y Hacienda) pero se postergó para mañana (por este miércoles) a las 14. Estamos analizando las leyes que manda el Ejecutivo y tenemos que abordarlas”.

Consultado sobre la posición que tomará en relación a las jubilaciones de privilegio para magistrados y miembros del cuerpo diplomático, Sartori comentó, en diálogo con Primera Plana por FM 89.3 de las Misiones, que “actualmente todo está en discusión y todo debe ser abordado. Desde el interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal), tenemos una posición alternativa que es mejorar las cuestiones para que no se llamen solamente de privilegio y que el abanico pueda ser más amplio, que pueda favorecer a todos y no perjudicar, ojalá se pueda dar. Son temas que están en discusión”.

“Lo que estamos planteando es la necesidad que la ley sea amplia, que no solamente se trate como jubilaciones de privilegio sino que sea una modificatoria para que se pueda abarcar a todo el cuerpo del poder legislativo y también la diplomacia exterior”, remarcó el diputado misionero y prosiguió: “Puede ser una ley que se mejore, que abarque más, que la edad de jubilación se corrija, que aporten todos aquellos que ahora no aportan, que sea una caja que pueda ser sostenible y sustentable en el tiempo. Argentina está en un momento muy complicado y por eso todas las cuestiones deben ser revisadas. Todavía no hay una posición formada ni firme al respecto pero son cuestiones de análisis en este momento”.

Al mismo tiempo confirmó que “en principio el Frente Renovador de Misiones daría quórum” a la sesión, “y vamos a asistir a todas las comisiones que integramos”.

Consultado sobre las expectativas que genera el contenido del mensaje que emitirá el presidente Alberto Fernández el próximo 1 de marzo, Sartori remarcó que “las expectativas son que la Argentina empiece a funcionar, que la economía crezca, que haya pleno empleo, gente sin hambre, que podamos revertir esas cuestiones”.

Al respecto añadió que “a Misiones le falta más crecimiento y más oportunidades laborales, si bien es cierto que la provincia es previsible en el tiempo porque la Renovación así lo ha hecho, no vivimos en una isla y nos afectan muchas cuestiones”.

Finalmente, negó que exista un malestar de los diputados misioneros con el Ejecutivo nacional sobre la presunta falta de cumplimiento de acuerdos comprometidos antes de las elecciones.

“No es cierto. Somos muy conscientes de las cuestiones que aquejan al país y estamos para colaborar y ayudar. No es casual que cinco ministros han pasado por Misiones, quiere decir que estamos en sintonía. Si hacemos proposiciones superadoras, estamos para defender las cuestiones de la nación sin olvidarnos que somos de una provincia que hasta necesita tener una ley fiscal diferente. Lo dijimos en la campaña y lo mantenemos en los hechos diarios”, apuntó.