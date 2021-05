Misiones producirá robots y tractores inteligentes para la agricultura – Télam

Un elctrico C-R2, urbano biplaza.

El Gobierno de Misiones lanz la primera fbrica de movilidad sustentable y robtica avanzada, “Hamelbot”, que producir robots y tractores inteligentes para la agricultura, y un automvil 100% elctrico urbano biplaza.

Hamelbot present esta semana tres prototipos de vehculos: el robot Huampa Serie I, diseado para la Agricultura Familiar, dirigido a la produccin intensiva en unidades productivas de pequea y mediana escala; el tractor elctrico y autnomo Huampa Serie II, para la Agricultura de precisin que contribuir a disminuir la compactacin del suelo en el trnsito agrcola y el vehculo elctrico C-R2 con tablero de comando que incorpora inteligencia artificial y sensores que permiten al usuario conocer variables de su entorno.

Tlam dialog con el Director Ejecutivo de Hamelbot y miembro del directorio FanIOT, Martn Bueno, quien seal que “el proyecto nace aproximadamente hace dos aos, cuando hicimos el primer lanzamiento de un robot autnomo para la agricultura familiar que se present en la localidad de Los Helechos, en Misiones y fue la primera vez que un sistema autnomo para el agro tom contacto con la tierra en Argentina”.

En este marco, opin que “Misiones hoy en da tiene un ecosistema nico en el rea de la ciencia y tecnologa. Fue pionera con la creacin de la primera Escuela de Robtica de la Argentina (con acceso gratuito) y luego la Escuela Secundaria de Innovacin, que se inaugur el pasado ao en Posadas, sumado al proyecto de Silicon Misiones”.

El robot y el auto tendrn un costo aproximado de 10 mil dlares cada uno, y el tractor de 35 mil dlares ”

El empresario tecnolgico indic que “el Huampa I es un robot para agricultura familiar que permite recorrer los campos, de chacras chiquitas hasta 5 hectreas, y poder tomar imgenes, ver humedad y ser totalmente autnomo. El Huampa II es un tractor, pods traccionar lo que quieras, como un tractor comn pero autnomo y a energa solar y elctrico”.

El director ejecutivo de la fbrica adelant los valores de referencia para cada uno de los vehculos, y explic que an son preliminares por estar todava en etapa de desarrollo: el robot Huampa I tendr un valor aproximado de 10 mil dlares, el tractor elctrico Huampa II rondar los 35 mil dlares y el auto elctrico biplaza C-R2 costar 10 mil dlares aproximadamente.

El Director Ejecutivo de Hamelbot le dijo a Tlam que “Misiones tiene un ecosistema nico en ciencia y tecnologa”.

A su vez, asegur que “toda la construccin de estos prototipos se hace con materiales nacionales, salvo el motor, que se trae de afuera, se importa, y lo dems (ruedas, volantes, ejes de transmisin, fibra de vidrio, fibra de carbono), todo es industria nacional que es del ecosistema de la industria automotriz”.

“Tanto el Huampa I, como el Huampa II y el coche elctrico C-R2 estn prcticamente terminados, estamos terminando todas las coberturas de fibra y estimamos que en dos meses van a estar los 3 modelos en exhibicin y para andar”, seal el doctor en Ciencias de la Computacin.

“Misiones tiene un ecosistema nico en ciencia y teconologa” ” Martn Bueno, director de Hamelbot

Asimismo, estim que “ms de 50 personas debern ingresar dentro de los prximos 12 meses. Actualmente el equipo Hamelbot Misiones, dispone de una planta de 10 profesionales entre ingenieros y tcnicos especializados en Robtica y Movilidad sustentable”.

Bueno es cofundador de la empresa SmartCultiva de desarrollo de software y productos IoT (Internet of Things–Internet de las Cosas–) que abarca desde nanosensores hasta automatizaciones de procesos productivos en la industria AgTech.

En asociacin con el Estado misionero, crearon la primera fbrica argentina de nanosensores FanIOT con base en Misiones, un consorcio pblico-privado del que depende el rea de movilidad sustentable Hamelbot.

En este sentido, el empresario que cuenta con 35 aos de trayectoria en el mundo de la alta tecnologa a nivel nacional e internacional, opin que “los modelos asociativos pblicos-privados, son los nuevos modelos que se estn llevando adelante en el mundo para proyectos de gran envergadura en el rea de la ciencia y tecnologa; tienen la gran flexibilidad de escalabilidad, como as tambin la de generacin de conocimiento y tecnologa, que quedar en el pas, algo que quizs, en una empresa privada 100% no sucede; ya que los compromisos que genera son con accionistas y no con gobiernos o Estados”.

Adems, destac que el hecho de estar “localizados en un parque industrial (Parque industrial y de la Innovacin, en Posadas)” y “la cercana con Paraguay y Brasil, que nos posiciona en un lugar estratgico para la exportacin“.

El director ejecutivo de Hamelbot fue fundador del primer servicio online de la Argentina en los 80′ (Los Pinos II BBS) que luego se convertira en el principal proveedor de acceso a internet del pas. En los aos 90, fund el portal de E-Commerce fiera.com y luego, la primera empresa a nivel global para pedidos de comidas online e-food.com, con base en Estados Unidos.

En el 2017 fue convocado por la NASA para el desarrollo de tecnologa de nano censado para el proyecto Marte 2030 con su empresa de agrotecnologa IOT Smartcultiva.

Hamelbot est operada por FanIOT con base operativa en la capital misionera de Posadas. Es un Consorcio Pblico-Privado con participacin mayoritaria del Gobierno de Misiones, mediante el Ministerio de Educacin, Ciencia y Tecnologa.