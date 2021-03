Modificación de Ganancias: ya tiene media sanción de Diputados

El proyecto de alivio fiscal impulsado por Sergio Massa obtuvo media sanción en Diputados, luego de un arduo debate que involucró a todo el espectro político; y que por supuesto incluyó chicanas. Como anticipó Mundo Gremial el viernes, desde el entorno de Sergio Massa se mostraban confiados de llevar a buen puerto la discusión por Ganancias. Fue así que lo aprobaron 241 legisladores mientras que Luciano Laspina (Pro), Facundo Suárez Lastra (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica) se abstuvieron.

Entre otras cuestiones, el piso del tributo para tributar será, de aprobarse en el Senado, 150.000 pesos brutos. Y el efecto Moyano se coló entre las modificaciones: Facundo logró, en nombre de los recolectores, la prórroga de la exención a tributar por horas extras.

Otras modificaciones es que se podrá deducir de la carga a pagar a los hijos con discapacidad más allá de los 18 años cuando el proyecto original fijaba hasta esa edad. En tanto, los ex presidentes estarán obligados a pagar Ganancias por las asignaciones vitalicias.

Más allá de las peleas políticas, queremos transmitirle a la población que el Congreso está trabajando para resolver este tema”, resaltó Sergio Massa, el impulsor de la reforma. Y agregó en su conferencia de prensa al finalizar la sesión esta mañana: “Hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan Ganancias. A partir de la sanción, van a pagarlo sólo 7 de cada 100 trabajadores”.

Completó: “En el caso de los jubilados, sólo el 0,04% van a hacerlo, no solo por la modificación del piso sino porque además subimos de 6 a 8 haberes el mínimo no imponible, con lo cual a medida que se van actualizando las jubilaciones se va modificando el mínimo no imponible”.

El proyecto de Ganancias busca que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150 mil pesos brutos no paguen dicho tributo; una medida que beneficiará alrededor de 1.267.000 personas y tendrá un impacto fiscal de unos 47.600 millones de pesos, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

A su vez el beneficio será retroactivo a enero y el aguinaldo queda exento del pago del tributo. También se duplicará la deducción por hijo con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos anuales.