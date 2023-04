Monseñor Ojea pidió ‘no dejarse llevar por el sálvese quien pueda’

Monseñor Oscar Ojea| Mensaje para el Domingo de Pascua 2023 VER VIDEO

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y Obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, pidió no dejarse llevar por «el desaliento, la tristeza y el sálvese quien pueda» en un mensaje para el domingo de Pascuas que difundido este sábado, y consideró que con su «resurrección, Jesús vence a la muerte».

En un texto titulado «La resurrección de Jesús nos compromete, él vence la muerte» que fue también grabado en video, Ojea recordó que en «la madrugada del Domingo de Resurrección nos trae a estas mujeres que van a venerar el cuerpo de Jesús», tal como lo afirman los Evangelios.

«Van al cementerio y allí encontramos todo lo que aparece en las personas que están llorando y sintiendo profundamente la partida de Jesús: el fracaso, la ruptura de los sueños, la tristeza. Es un reflejo de la tristeza y el desaliento que vivimos tantas veces en nuestro país, nuestra pobreza, chicos y chicas, tantas veces esclavos de las adicciones, explotados por negociados en los que se asocian personas de distintas instituciones para enriquecerse a costa de ellos», sostuvo el titular de CEA.

En ese sentido, expresó: «somos testigos de muerte, de violencia, somos testigos de una intolerancia que se traduce en el modo de tratarnos, en el modo de dirigirnos; todo esto nos desalienta».

«Aparece entonces la sorpresa de la Resurrección de Jesús y las mujeres tienen miedo, y tienen miedo como tenemos miedo nosotros también de jugarnos por el otro, de entregar nuestra vida al servicio, porque la resurrección de Jesús nos compromete, él vence la muerte», remarcó en su mensaje.

El obispo de San Isidro expresó que «cuando vence la muerte significa que ‘el amor ha vencido a la muerte’, y consideró que el amor es más fuerte que la muerte y «no puede morir».

«El amor me compromete a servir y a entregar la vida por los demás, me compromete a trabajar por la dignidad de la persona humana. Es notable en el Evangelio de María Magdalena, que leemos en la Misa del domingo por la mañana; Jesús la nombra a María, la llama por su nombre, la Resurrección de Jesús es una muestra de que él escribe en la tierra de nuestra propia historia, resucita por todos, pero por cada uno y a cada uno nos dice: «Anímate, quédate trabajando conmigo. Yo he vencido a la muerte, yo te quiero singularmente y quiero contar con vos para que me ayudes a llevarme a cada rincón». Y, así surge la misión de las mujeres y la misión de María Magdalena: anunciar a los hermanos que el Señor ha resucitado. No podemos dejar de anunciarlo, tenemos que superar ese miedo», afirmó Ojea.

El religioso finalizó su reflexión animando a que el Señor «nos conceda esa gracia de no dejarnos llevar por el desaliento y la tristeza poniendo como excusa que tenemos que ocuparnos solo de nosotros, sálvese quien pueda, me salvo yo y olvidándome del compromiso que me crea la resurrección de Jesús. Ha vencido el amor, sirvamos al amor de verdad. Felices Pascuas».