Montenegro: "El problema no es la ley sino la conducción política de la fuerza" policial

Montenegro: "El problema no es la ley sino la conducción política de la fuerza" policial





La legisladora porteña del FrdT aseguró que «el problema no es la ley sino la conducción política de la fuerza porque la Policía de la Ciudad en este tiempo tiene infinidad de casos de gatillo fácil, si no me equivoco más de 120».





Link de la Fuente