Montenegro: “Gestionar y ser mujer representa un desafío y una oportunidad” – Télam

La legisladora portea Victoria Montenegro (FdT) analiz que an sigue siendo “un desafio” gestionar para una mujer desde un cargo pblico ya que “las mujeres polticas encontramos ms desafos que nuestros compaeros varones” aunque asegur que tambin implica una “oportunidad ” de seguir abriendo caminos.

A dos das de conmemorarse el Da de la Mujer, Montenegro se explay, en una entrevista con Telam, sobre los logros y las deudas pendientes que quedan en este sentido.

Tlam: Qu representa hoy ser mujer y gestionar desde un cargo pblico?



Victoria Montenegro: Representa un desafo y una oportunidad. A pesar de todos los avances que ha habido en los ltimos aos, las mujeres polticas encontramos habitualmente ms obstculos que nuestros pares varones en la construccin de nuestras carreras polticas, y es todo un desafo poder hacer or nuestras voces en igualdad de condiciones en los espacios pblicos, partidarios y polticos. Al mismo tiempo, trabajar desde un cargo pblico en el espacio poltico nos brinda la oportunidad de apoyar y avanzar mediante nuestro trabajo las agendas de gnero e inclusin de la diversidad que hoy sabemos que son imprescindibles para derribar barreras y lograr sociedades ms justas e igualitarias.

T: Qu avances y que deudas quedan pendientes en el reconocimiento del gnero para ocupar puestos estratgicos?



V.M: Ha habido significativos avances, como por ejemplo la sancin de leyes de paridad en diversos pases del mundo. Sin embargo, el reporte 2020 del World Economic Forum, que mide las brechas de gnero en las reas de salud, educacin, trabajo y poltica, es muy claro: an resta mucho por hacer para lograr la paridad tanto numrica como sustantiva. El informe seala que, a pesar de los avances logrados, de las cuatro reas analizadas, la poltica contina siendo aquella en la que se ha realizado el menor progreso: las mujeres ocupan solo el 25 por ciento de las bancas en las cmaras bajas de los parlamentos del mundo, y nicamente 21 por ciento de las carteras ministeriales. Si continuamos al ritmo actual cerrar la brecha requerir otros 95 aos, es decir, la vida entera de una persona longeva.

T: Qu caractersticas cree que debe tener una mujer para superar la discriminacin que an existe?



V.M: Me parece que la pregunta que debemos hacernos no es qu caractersticas debe tener una mujer o debemos tener las mujeres, sino qu tiene que cambiar en la sociedad.

Si lo planteamos como caractersticas que deben tener las mujeres, tcita y errneamente estaramos diciendo que hay algo malo con nosotras las mujeres, algo que nos falta, algo que es nuestra culpa y que justifica las dificultades de acceso y permanencia que las mujeres enfrentamos para la ocupacin de posiciones de liderazgo estratgico y toma de decisin. Y la verdad es que el problema no es de nosotras las mujeres, el problema no somos nosotras, son los estereotipos sociales que continan concibiendo y pensando los espacios de liderazgo y de toma de decisin como espacios para varones. Lo que debemos lograr es un cambio de mentalidad, romper con los estereotipos sociales que funcionan como poderosas barreras para las mujeres en la poltica, y que abren paso a la doscriminacin.