Morales confía en que los senadores votarán en contra de la intervención judicial – Télam

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que el proyecto que el martes comenzará a debatir el Senado para intervenir la justicia provincial busca nombrar “un nuevo Superior Tribunal que revise las causas que involucran a (Milagro) Sala y después liberarla” y afirmó que está “convencido que los senadores no van a votar este atropello”, en referencia a la iniciativa.

En una entrevista que hoy publica el diario La Nación, el mandatario radical (que ocupa la secretaría general de su partido a nivel nacional) sostuvo que en el pasado “siempre este tipo de proyectos de intervención han sido descartados”.

“Yo fui senador, es muy complejo decidir una intervención en el Senado, que es la Cámara que representa a las provincias”, aseveró.

“Sí creo que hay un sector ultrakirchnerista que va a presionar a fondo para lograr la intervención de la provincia y liberar a Milagro Sala. No solo busca profundizar la grieta, sino que también busca impunidad”, afirmó el gobernador.

En ese sentido, opinó que “lo que intentan acá es que se designe a dedo, desde Buenos Aires, un nuevo Superior Tribunal que revise las causas que involucran a Sala y después liberarla”.

Sobre la dirigente social jujeña, dijo que “afronta cuatro condenas en las que han intervenido 26 jueces, de los cuales solo cuatro” fueron designados durante su mandato, mientras “el resto tienen más de 20 años en sus funciones”.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador se refirió a su “excelente relación institucional” con el presidente Alberto Fernández.

“Con Fernández, más allá de nuestras diferencias, tengo una excelente relación institucional”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si creía que el Poder Ejecutivo motorizaba la intervención a la justicia de su provincia, Morales dijo que cree que “no”, tal como le dijo el jefe de Estado cuando él le preguntó.

“Nunca me planteó nada indebido. Por eso yo le pregunté directamente y él me ha dicho que no, y yo le creo”, dijo ante la consulta de si el Poder Ejecutivo motorizaba la intervención.

Finalmente, no descartó recurrir a la Corte Suprema si es necesario: “Puede ser, porque el proyecto que se presentó es claramente inconstitucional y la intervención, en sí misma, es un atropello. No hay que descartar una presentación en la Corte”.