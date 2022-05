Moreau advirtió que se busca ‘frenar las investigaciones sobre espionaje ilegal’ del macrismo

Moreau consideró que «eligieron mal» al fiscal Carlos Stornelli.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró que el requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli por la denuncia en su contra presentada por la abogada Florencia Arietto, a raíz de decisiones adoptadas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, implica una «campaña para desprestigiar» ese organismo, impulsada desde el macrismo ya que «necesitan frenar las investigaciones sobre espionaje ilegal» durante el gobierno anterior.

«Acá no hay ningún delito. Hay una campaña para desprestigiar a esta comisión porque necesitan frenar las investigaciones sobre espionaje ilegal en la época de Macri. Así de sencillo», sostuvo Moreau en declaraciones a FM La Patriada.

El legislador contó que se enteró de su imputación «a través de los medios» y que hasta el momento no ha tenido «ningún tipo de notificación» sobre la causa en la que interviene Stornelli.

El jueves, Stornelli requirió que se investigara una denuncia en su contra presentada por la abogada Arietto, ligada a Cambiemos, a raíz de decisiones adoptadas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia.

«Stornelli interviene en una de las tres denuncias presentadas contra Moreau luego de que la Bicameral se abocara a investigar, de acuerdo con sus funciones»

Stornelli interviene en una de las tres denuncias presentadas contra Moreau luego de que la Bicameral se abocara a investigar, de acuerdo con sus funciones, si en un expediente que tramita ante la Justicia de San Nicolás en contra de dos dirigentes camioneros denunciados por extorsión se habían concretado maniobras de espionaje ilegal.

Las otras dos denuncias fueron presentadas por dirigentes alineados con la exdiputada nacional Elisa Carrió y por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y todas fueron por lo mismo: porque Moreau, desde la Bicameral de Inteligencia, preguntó a los instructores de la causa de San Nicolás por movimientos en ese expediente en el que fueron escuchados diálogos entre imputados y sus abogados, algo que está prohibido por ley.

En ese sentido, Moreau consideró que «eligieron mal» al fiscal Carlos Stornelli porque «no puede intervenir en ninguna ‘causa’ de esta naturaleza».

«En primer lugar, porque no hay ninguna causa. Es un procedimiento común de nuestra Comisión dirigirnos entre denuncias que tenemos por oficios a distintos organismos para corroborar los extremos. No hay otra forma de hacerlo y forma parte del reglamento. La justicia no tiene injerencia porque es una Comisión parlamentaria y estaría invadiendo las facultades de otro poder», apuntó.

El legislador sostuvo que Stornelli «no tiene objetividad para intervenir porque él mismo ha sido investigado por esta Comisión»

En tanto, el legislador sostuvo que Stornelli «no tiene objetividad para intervenir porque él mismo ha sido investigado por esta Comisión» y se encuentra «doblemente procesado» por lo que consideró que «es increíble que siga siendo fiscal».

Por otra parte, Moreau explicó que la Comisión investiga la persecución sindical en diferentes gremios, entre ellos Camioneros, y que en ese marco tienen «intercambiados decenas de oficios con jueces y fiscales de todo el país porque es el mecanismo a través del cuál consiguen esa información».

Moreau apuntó también contra Mauricio Macri. «En persona salió a hacer un rally por todos los medios de comunicación poniendo el énfasis en amedrentar a los jueces que lo vinculan a su situación patrimonial o política. Salió a criticar al juez (federal interino de Dolores, Martín) Bava y a exigir que sus amigos en Comodoro Py anulen y le den impunidad en las causas de Correo que lo tiene complicado patrimonialmente y las causas de espionaje que lo tiene severamente comprometido», detalló.