Moreau: “Entiendo que la gente esté molesta o enojada, pero hay que ir a votar”

—En varios comicios provinciales hubo poca participación, ¿por qué hay que ir a votar?

—En primer lugar porque estamos en el año donde transitamos el 40º aniversario de la democracia. Y yo creo que para saldar las deudas de la democracia, que todavía son bastantes, y los que tuvimos la suerte de crecer en democracia tenemos esa obligación, tenemos que participar para fortalecerla. Los pueblos votando construyen su propia soberanía, su propia libertad, su propia felicidad o su propia infelicidad, muchas veces su dependencia. Y yo creo que es muy importante que el nivel de participación sea contundente porque el próximo gobierno necesita también una fuerte legitimidad política.

Entiendo que los niveles de votación hayan sido bajos porque me parece que hay dos cosas: en algunos lugares puede haber un fenómeno localizado, pero también entiendo que la gente está por ahí molesta, enojada, insatisfecha, pero hay que ir a votar porque lo que se define es un modelo del país que tiene que ver con cómo queremos vivir.

—¿Cómo hacen para convencer a ese votante desilusionado para que les dé una nueva oportunidad de gestión?

—Yo creo que reconociendo las cosas que estuvieron mal, las cosas que se hicieron mal, y pidiendo perdón por lo que no se pudo hacer. También entendiendo que hubo una situación internacional, mundial, nunca vista como fue la de la pandemia, que puso todo patas para arriba, y que hicimos lo mejor posible en ese proceso tan dificultoso y muchas veces no se reconoce o no se transmitió como se debería haber transmitido.

También entendiendo que veníamos de un proceso muy difícil, que era la deuda histórica que el FMI le dio a la Argentina, y que la tomó Mauricio Macri, que tiene nombre y apellido, y que eso sin duda es un ancla para el desarrollo económico de la Argentina. Nos pasó la guerra, nos pasó la sequía más grande de los últimos cincuenta años, y también nos pasó Guzmán, ¿no? Y todo lo que significó ese momento de la Argentina donde se desaprovecharon situaciones de crecimiento que se podrían haber aprovechado mejor. Por eso, digo, hay que pedir perdón por lo que se hizo mal, aunque no hayan sido decisiones de uno, fueron de este gobierno.

—¿Qué sería para ustedes una buena elección el domingo 13 de agosto?

—Una buena elección es que la gente vaya a votar, que la gente se exprese, que la manifestación sea de acompañamiento hacia Sergio Massa como candidato, me parece que eso va a ocurrir, me parece que UxP va a hacer una buena elección y que Sergio Massa va a ser el candidato más votado en las PASO. Pero más allá de eso, una buena elección es que la gente se exprese.

—Manifestó su temor de que haya regresión en materia de derechos, ¿a qué se refiere?

—Cuando escucho el discurso de JxC o de Milei empiezo a tener temores sobre qué Argentina se viene. Si una Argentina de desorden, de represión, de ajuste y, básicamente lo que me toca a mí, que es el Congreso, creo que hay que tomar conciencia de que es el ámbito donde se siguen expandiendo derechos para ponerlos al servicio de las necesidades de la mayoría o de unos pocos. Y no es lo mismo cómo se construyen las cámaras. A mí me parece que estamos en un momento bisagra, en donde nos jugamos no solo la defensa de lo que ya históricamente se conquistó en términos de derechos, sino la posibilidad de seguir avanzando para salvar estas deudas que teníamos pendientes.

—¿Qué perspectivas tiene para la elección de Kicillof?

Lo veo bien, la verdad es que Axel tiene una gran gestión, yo creo que fue el mejor gobernador de la historia de la Provincia. Una gestión que tuvo que recomponer el sistema educativo, de salud, tuvo que recomponer también en una situación extraordinaria como fue la de la pandemia, un gobernador que además tiene una honestidad intachable, que tiene problemas estructurales en la Provincia que todavía no se han resuelto, pero que sabemos que tiene la vocación de resolverlo. Me parece que van a ser dos elecciones, una las PASO, donde probablemente la disputa de JxC termine sumando algún voto más que Axel, pero no tengo ninguna duda de que en octubre va a ser el próximo gobernador.

—¿Le gustaría quedarse como presidenta de la Cámara?

No sé, no sé. Me gustaría acompañar a Sergio Massa y al espacio político desde el lugar que me toque. Nunca los cargos me desvelaron. La verdad, es una Cámara complicada.

—¿Qué balance hace de su primer año al frente de Diputados?

—A mí me tocó el enorme desafío de ser la primera mujer en presidir la Cámara. Siempre digo que espero no ser la última, que en realidad no quiero pasar en los libros de historia como un accidente en la historia de la política de la Cámara, pero lo cierto es que estamos tratando de seguir funcionando en un año electoral con temas importantes.