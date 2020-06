Moroni encabezó la continuación del debate en el Congreso sobre teletrabajo

El Congreso Nacional realizó ayer una reunión informativa con el objetivo de continuar discutiendo la regulación del teletrabajo. La jornada estuvo encabezada por el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y contó con la participación de diputados de todos los bloques.

El titular de la cartera laboral subrayó como primer punto que “el teletrabajador no es un estatuto independiente de trabajadores, no es un trabajador distinto del resto de los trabajadores, sino que el teletrabajo es un modo de prestación del contrato de trabajo, es una forma contractual y no una categoría de trabajador. No estamos creando una categoría nueva, sino un mecanismo contractual distinto”.

“Creemos que un buen proyecto de legislación debería contener los principios generales y aquellas situaciones que entendemos que deben ser pisos básicos, pero debería dejar lugar para que esta regulación de este modo contractual en el caso concreto, deba ser habilitado y discutido a través del convenio colectivo”, detalló el funcionario.

La exposición también contó con las intervenciones de los diputados y diputadas, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Nicolás Del Caño, Blanca Osuna, Silvana Ginocchio, Lía Verónica Caniva y Darío Martínez.

Por otra parte, Moroni reconoció que los proyectos relacionados a la regulación del teletrabajo se venían planteando desde hace varios años y valoró la “seriedad” y el “nivel de consenso” para abordar el tema.

“El teletrabajo siempre generó alguna suspicacia o alguna sensación entre los que nos dedicamos a éste tema, pensando no solo en las condiciones patrimoniales o en las condiciones de prestación del servicio, sino en la pérdida del vínculo con el grupo. La realidad es que uno de los temores que aparecen es la del trabajador individual alejado de su grupo, de su grupo de pertenencia, que son el resto de los trabajadores de la empresa. Creo que ese es uno de los puntos que, por lo que estoy viendo en los proyectos, está abordado de algún modo, y era uno de los puntos que a mí más me preocupaba”, reflexionó el ministro.

El representante de la cartera laboral también explicó que esta modalidad debió implementarse “apelando a la buena fe de los contratantes” ya que se acudió de manera intempestiva a raíz del Covid-19.

“Creíamos que era el mejor mecanismo para resolver rápidamente ésta situación que nos imponía el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero evidentemente eso no podía ser llamado una regulación de teletrabajo, sino una regulación en la urgencia”, destacó Moroni.