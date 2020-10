Moroni: “Hay que seguir ayudando a las empresas para protegerlas”

Claudio Moroni, ministro de Trabajo de La Nación.

En el marco de un plan de reactivación económica el ministro de Trabajo Claudio Moroni visitó junto a la intendenta Maira Mendoza una fábricaValot en la localidad de Quilmes y habló con Canal 26 sobre la puesta en marcha de las empresas.

“Queremos apoyar estos emprendimientos donde ampliamos el parque industrial respetando las medidas de seguridad… Hay que seguir ayudando a las empresas para protegerlas“, afirmó Moroni.

El jefe de la cartera de Trabajo afirmó: “Tenemos que ir acostumbrándonos a la convivencia con el virus porque esto será largo. No habrá un día D”.

“Tenemos que generar mecanismos para que la gente pueda viajar y trabajar de un modo seguro. Apostamos a ello ayudando a empresas”, dijo Moroni.

“El único destino de la Argentina es el desarrollo… El estado Argentino ha garantizado la Asistencia al trabajo en la producción a través de las tasas de interés subsidiadas“, amplió el ministro al explicar el apoyo a las empresas que necesiten la ayuda estatal.

