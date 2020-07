Morosidad de empresas siguió aumentando pese al ayudín del BCRA

Viendo lo que se le venía encima, el BCRA no tardó mucho en flexibilizar, a comienzos de la cuarentena, los criterios de calificación de deudores. Así a través de la Comunicación A-6839 decidió incrementar en 60 días los plazos de mora admitidos en las categorías 1, 2 y 3 de las carteras de consumo y comercial, hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, hasta esa fecha se suspendió la recategorización obligatoria de los deudores. Sin embargo, con sólo medio mes de cuarentena los números oficiales de marzo pasado muestran que la morosidad de los préstamos alcanzó el 7,5% de la cartera total (se trata de deudores en situación 2 a 6). De modo que tras lo ocurrido en abril, mayo y junio, sin dudas el panorama será peor aún. Pero el deterioro de la calidad de la cartera comercial ya viene de arrastre, lo que está haciendo la pandemia es profundizar una situación delicada y que puede tornarla explosiva. Porque cuando asumió Macri este ratio de irregularidad era del 3,2%, al año trepó al 3,5%, en 2018 llegó al 5,1% y cerraron 2019 en 7,1% (las empresas ya mostraban niveles de 7,5% y las personas del 6%). Al cierre de marzo pasado la morosidad ya escaló al 7,5%, donde en el caso de empresas llegó al 8,7% y 5,4% para las personas. Es decir, que la flexibilización del BCRA dio como resultado una mejora de la calidad de la cartera de personas, pero un empeoramiento en el caso de empresas. Y se puede decir que la mora hasta ahora no fue tan grave pese a la pandemia. La cartera del sistema empeoró, pero no se refleja en malas calificaciones.