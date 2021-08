Movilización de Organizaciones Sociales al Ministerio de Desarrollo Social: caos de tránsito en centro porteño

Masiva protesta frente a Ministerio de Desarrollo Social. Foto: NA.

Organizaciones sociales se movilizaban esta tarde al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo del incremento de ayudas sociales para combatir la pobreza, en el marco de una jornada de protestas que se replicaba en varias provincias.

Las columnas de manifestantes se congregaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano, lo que provocó un nuevo caos de tránsito en el centro.

La medida de fuerza es llevada adelante por organizaciones sociales y partidos de izquierda, como el Polo Obrero, MAR y el MST, entre otros.

El reclamo es por salarios adeudados del plan Potenciar Trabajo, el aumento en los programas sociales, empleos genuinos, asistencia a los comedores populares y un programa de viviendas, entre otras.

“El movimiento piquetero reclama por trabajo desde hace 20 años. Cuando hubo trabajo casi desapareció el movimiento porque la gente fue a trabajar, y está bien que eso ocurra. Eso es lo que queremos que suceda, pero con esta política económica, y con la que tiene la oposición nos vamos al demonio”, sostuvo el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni en declaraciones Radio Rivadavia.

Las protestas también se llevaban a cabo en el Interior del país, en puntos como Neuquén, Río Negro, Corrientes, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucumán y San Juan.

El pasado martes el Puente Pueyrredón había sido escenario de una movilización de miembros de la Tupac Amaru, quienes habían cortado la totalidad del acceso que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo lugar se produjo la concentración inicial de este miércoles.

Multitudinaria marcha en el centro de la Capital Federal. Canal 26.





