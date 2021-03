Movilización en las principales ciudades de Neuquén en rechazo al 12% de aumento a estatales

Trabajadora pertenecientes a ATE Neuquén, se movilizaron en las ciudades de Neuquén capital, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul, San Martín de los Andes y ChosMalal, para decir manifestarse en rechazo a las políticas del gobierno provincial, afirmando la negativa del 12% de como aumento salarial, que aceptaron otros gremios estatales.

En este sentido, el Secretario General Adjunto de la Seccional Cutral Co – Plaza Huincul, Néstor Cides, manifestó el descontento de los trabajadores a un acuerdo que, además de ese 12%, otorga una suma no bonificable y no remunerativa de $3.500 durante cuatro meses, a partir del mes de marzo y una suma de $15.000 en dos cuotas no bonificables.

Sobre esto, desde el sector aseguraron que “lo que ofrecen sobre el 36% de aumento de inflación y un 8% que llevamos en este 2021, o sea que a simples cuentas sería aceptar una rebaja en nuestros salarios del 40% al menos”.