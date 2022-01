Moyano: “Al FMI se le paga como se puede, y el gobierno se esfuerza por no pagar con el hambre de la gente”

El dirigente gremial de Camioneros, Hugo Moyano se pronunció hoy sobre el «esfuerzo tremendo» que lleva adelante el Gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó las «metodologías tremendas» utilizadas durante el macrismo para ir contra sindicalistas.

Al respecto, declaró que “al FMI se le paga como se puede o no se puede pagar. Muchos pretenden que se pague con el hambre de la gente, pero el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo para no pagar con el hambre de la gente”.

En ese sentido, Moyano señaló que Macri dice que podría arreglar rápido con el FMI porque «en menos tiempo le impondrían una forma de pago que traería un hambre tremenda a la gente y es lo que menos le preocupa a ellos”.

Al respecto, también criticó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal ponga «cara de yo no fui» creyendo que de esa forma «va a convencer a todos» porque consideró que «cualquier persona normal entiende que es imposible que no supiera ese tipo de cosas», en referencia a la mesa judicial.