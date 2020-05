Moyano contundente: “Nosotros no vamos a reducir el salario para nada”

En los últimos días de la semana pasada la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron la reducción del 25% para los trabajadores que se encuentren suspendidos. En ese marco, los máximos referentes de la central obrera remarcaron que “la prioridad es proteger los puestos de trabajo”.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, se manifestó al respecto y aseguró que “nosotros no vamos a reducir el salario para nada porque las cosas aumentaron un montón y no es responsabilidad del trabajador”.

“Lo que firmó la CGT no tiene incidencia sobre todas las organizaciones, porque, si bien pertenecemos a la CGT, no estamos adheridas a esta conducción”, explicó el líder gremial y agregó que “a nosotros no nos cabe, es para gremios que tendrán que adaptar los salarios a la situación que se vive”.

Al mismo tiempo, Moyano criticó que desde otra organización estipulen cuándo deban ganar sus trabajadores y tampoco que tomen la decisión de bajar los sueldos de los afiliados a su sindicato.

“Queremos apoyar al Gobierno pero es fácil para el dirigente que se baje el salario porque total el que se perjudica es el laburante”, argumentó.

En otro orden de cosas, el dirigente camionero valoró el incremento salarial del 25% obtenido por los aceiteros y remarcó que “ellos siempre tuvieron buenos salarios porque siempre fueron muy luchadores. Me parece perfecto porque las cosas que escasean y toman más valor y es lógico que lo tengan los que lo producen que son los trabajadores”.

