Moyano: “Esta unidad tiene un solo objetivo, defender los intereses de los trabajadores de todo el país”

El nuevo cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, no asistió a la renovación de autoridades que tuvo lugar este jueves en Parque Norte, pero hizo llegar un sentido mensaje felicitando a sus pares y celebrando la unificación de la central obrera.

“Este es un día histórico, luego de tantos años de distanciamiento entre los dirigentes hoy se pudo lograr la unidad total del movimiento obrero”, inició el dirigente que integrará el nuevo triunvirato junto con Héctor Daer y Carlos Acuña.

El referente Camionero felicitó a sus compañeros cosecretarios y al nuevo Consejo Directivo, y extendió el saludo “a todas las compañeras y compañeros de todos el país”.

“Esta unidad tiene un solo objetivo, que es defender los intereses de los trabajadores en todo el país. Esta CGT va a estar presente en todos los reclamos legítimos de los trabajadores en cada rincón del país. Sea uno o cientos de trabajadores que estén en conflicto ahí vamos a estar”, remarcó.

En un audio que se escuchó en presencia de cientos de dirigentes, Moyano aseguró que en esta nueva gestión “no vamos a ser un apéndice de ningún gobierno, sino que por su autonomía presentaremos un plan para empezar a aportar propuestas en vista a solucionar los problemas que sufren muchos trabajadores y trabajadoras”.

“Hoy vemos con mucha preocupación como la derecha recalcitrante vuelve a la carga por los derechos de los trabajadores. Esa misma reforma laboral que quiso llevar adelante Macri (Mauricio) y Triaca (Jorge) la resistimos en la calle, pero hoy ya no lo disimulan”, advirtió.

En esta línea, instó a revertir el resultado de las urnas el próximo domingo y aseguró que el único gobierno que no le va a quitar derechos a los trabajadores “es el peronista”.

“En este histórico Congreso de la CGT les decimos que vamos a derrotar cualquier intento de sacarle un solo derecho a los trabajadores. El 14, en las urnas o en la calle, cuando quieran llevar adelante esta ley que nada tiene que ver con los trabajadores”, señaló.

Por último, adelantó que uno de los primeros proyectos que presentarán será en función de eliminar el impuesto a las ganancias y justificó: “El salario no es ganancia. No puede ser que más de un millón de trabajadores sigan pagando este impuesto mientras hay sectores como las mineras o la renta financiera que continúan ganando millones de dólares y no tributan o se la fugan”.