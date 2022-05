Moyano: “Estamos analizando una gran movilización para reclamar la baja de la inflación a los empresarios”

El secretario general adjunto de Camioneros y la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que analizan una gran convocatoria contra los empresarios, descartando un paro general. Pidió al gobierno que sea más duro y baje la inflación.

«En la CGT se está analizando una gran movilización para reclamar la baja de inflación a los grandes generadores. No se descarta movilizar a un lugar simbólico del empresariado argentino”, indicó Moyano a El Destape Radio. Y agregó: ”Hoy no se habla en la CGT de un paro general. El debate que se está dando no le hace bien al Gobierno».

En ese sentido, el dirigente se refirió a la interna en la conducción nacional: «Cristina y Alberto tendrían que sentarse, sincerarse, decirse lo que se tengan que decir, y de ahí bajar línea. Se vienen meses cruciales. Tenemos la derecha a la vuelta de la esquina y no queremos volver a esos 4 años nefastos que vivió el pueblo argentino».

Sin embargo, uno de los puntos que más debilita al gobierno de Alberto Fernández es la batalla contra la inflación. “Vemos la falta de solidaridad del empresariado argentino. Hay un crecimiento importante de la economía pero no se ve reflejado por la inflación. El mal de todo es la inflación y lamentablemente el Gobierno no le encuentra un freno”, indicó Moyano.

Además, el referente gremial le exigió al gobierno que sea más duro con los empresarios, y sentenció: “Falta fortaleza. Sentarlos y decirles que ya está, que ya ganaron mucho. Guzmán nos dice que va a bajar la inflación pero peleamos paritarias y bonos pero nos los come la inflación”.

En tanto, Moyano informó que se le pidió a “Alberto, Massa y Raverta para que los 6 millones de trabajadores registrados cobren la asignación familiar. Sino es discriminatorio. El dinero de las asignaciones familiares va para el consumo, no se la llevan afuera”.

Domiciliaria a los dirigentes detenidos en San Nicolás

La justicia de dicha localidad dispuso la prisión preventiva para los gremialistas de Camioneros investigados por extorsión y coerción a un empresario de una planta distribuidora. Sobre la causa, Moyano refirió que “no fue un bloqueo, fue un paro legitimo por un pseudoempresario que tenía trabajadores en negro. Esto es un verso del macrismo con sus fiscales, que cada vez que hacemos un reclamo sindical dice que es una extorsión», dijo.

«Es todo una campaña de la derecha queriendo asustar, no a nosotros si no también a dirigentes sindicales para prohibir el derecho a huelga. Si vuelven no va a haber más derecho a huelga. En San Nicolás fuimos espiados. Cuando sale el cruce de llamados del empresario con un empleado infiel donde se cruzaban datos», sostuvo.

El sindicalista cerró diciendo que «hemos tenido más de 30 allanamientos en el macrismo y nunca encontraron nada. Los compañeros ya están en su casa”.