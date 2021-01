Moyano pide que las obras sociales tengan control directo de los aportes

El secretario adjunto de Camioneros y referente del Frente Sindical, Pablo Moyano, pidió que los gremios tomen el control directo de los fondos de las obras sociales.

Lo declaró al ser consultado sobre la propuesta de un sector del kirchnerismo de avanzar en una reforma integral del sistema de salud.

“Sería fundamental que nuevamente los aportes de los trabajadores sean manejados directamente por los obras sociales, que la recaudación venga directamente a las obras sociales y así se agilizaría la distribución del dinero para pagar las prestaciones”, aseguró el dirigente.

Hoy, el sistema tiene un mediador: la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, organismo dependiente del ministerio de Salud. A groso modo, la AFIP recauda fondos de las obras sociales y los envía a un Fondo Solidario de Redistribución que es administrado por la Superintendencia.

En diálogo con Toma y Daca en AM 750, Moyano sostuvo que eso fondos deben ser administrados por las obras sociales “sin intermediación del gobierno”.

“Los trabajadores y los gremios pudieron manejar directamente los fondos de las obras sociales”, señaló, y se quejó que en la actualidad “la distribución lleva tiempo y ahí empiezan los problemas con los prestadores”.

Por otro lado, el dirigente camioneros le envió un mensaje al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que desista del proyecto que establece una reducción en los días de recolección y que se traduciría en una recorte salarial para afiliados de Camioneros.

“No voy firmar sacarle entre 15.000 y 23.000 pesos a cada recolector“, señaló y advirtió con “severas” medidas de fuerza.

“Si no hay dinero, que le saquen a los grandes empresarios que hicieron negocios inmobiliarios con la plata que Macri les donó, a los bingos, los casinos, pero a los trabajadores no. Con los camioneros no, Santilli. No vamos a permitir que le toquen el sueldo a los trabajadores”, concluyó.