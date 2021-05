Moyano y Sasia muestran poderío de cara a una doble contienda electoral

A fines de abril tuvo lugar la primera foto constitutiva de la alianza entre el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y el Semun (Sindicatos En Marcha para la Unidad Nacional), a través de sus líderes Pablo Moyano y Sergio Sasia: trazaban un horizonte de trabajo conjunto que este jueves tuvo su segunda imagen. Fue en la Federación de Taxis, que conduce Jorge García, donde mostraron poder con la convocaron de una veintena de gremios del sector de transporte para dejar en claro que van por la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte).

Como demostración de quien manda, Pablo y Facundo Moyano junto al dueño de casa García y Sasia fueron los que hicieron la previa antes de bajar a encabezar la reunión con sus pares.

Y un dato: ya fijaron escenario para el próximo encuentro, será en el SOMU.

Además de camioneros y ferroviarios también había sindicatos marítimos como el SOMU y Serenos y Capitanes de Pesca, del sector aerocomercial como Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos, viales, peajes, choferes particulares, recibidores de granos (URGARA), SUPA y CEAMSE; entre otros. Y hasta se dieron el lujo de echar a Alejandro Poli, de remiseros y vinculado al macrismo: decimos que se dieron el lujo porque en estos espacios tipo cooperativa que forman los gremialistas son todos bienvenidos para sumar voluntades.

Al que le picaron el boleto fue a Juan Carlos Schmid, actual titular de la CATT; una carta que tiene marcada desde hace rato Pablo Moyano. Y justamente a ese lugar es al que aspira llegar Sasia.

Y están los que no fueron al cónclave en la Federación de Taxis, hablamos de Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). Uno de los contertulios dijo a este cronista ante la pregunta de la ausencia de Fernández: “Tal vez mi visión sea interesada, pero la UTA está quebrada y ya quedó demostrado que el poder de movilización y protesta callejera no lo tiene precisamente Fernández, sino la otra mitad: la que no le responde”. Refiere a Miguel Bustinduy y a las recientes protestas en la General Paz y en los múltiples accesos a la Capital; un referente gremial del Fresimona.

De más está decir que manejar la CATT es la llave que garantiza el éxito de la protesta social y callejera ante una CGT de salón, que abandonó la calle hace rato. No solo por la pandemia sino desde el anteúltimo año del gobierno macrista.

Y hablando de gobiernos y sin sacar los pies del plato, los sindicalistas se mostraron quejosos respecto a la gestión de Alberto Fernández y su performance vinculada al esquema de vacunación para todos estos sectores del transporte, esenciales desde el primer día y relegados desde la llegada de la Sputnik. También se mostraron preocupados por algunos temas de gestión diaria, amén de estar en período de prueba el nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

A la postre, la CGT: Moyano teje su red de poder y suma espacios. El horizonte es quedarse con la central obrera que tendrá su renovación de autoridades por el mes de octubre. Y en esa fila también se pondrán los distintos gremios que tienen retrasadas sus elecciones por la pandemia.