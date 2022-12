Mucama en negro, sesgo kirchnerista y otros escándalos que signaron los 1115 días de Donda en el INADI

En los 1115 días que pasaron desde que Alberto Fernández la puso a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la gestión de Victoria Donda atravesó varios escándalos, en los que las acusaciones que le le hizo su mucama sobre trabajo en negro y hasta con la «oferta» de un cargo público, ocupó la principal marquesina. Tal como sucede con la mayoría de los organismos que tutela el kirchnerismo y deben laudar sobre situaciones de derechos, las acusaciones opositoras a la gestión de Donda apuntaron muchas veces al «sesgo partidario» del Inadi, considerando que las denuncias por discriminación rara vez se dirigían hacia el oficialismo.

Donda renunció al Inadi este jueves, y no hace mucho se vio en medio de otra de sus polémicas de gestión, cuando la ex gobernadora bonaerense y actual diputada María Eugenia Vidal fue tildada de «retrasada mental» por el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, sin que ello mereciera críticas del Inadi, que si había actuado con celeridad cuando el expresidente Mauricio Macri calificó de «raza superior» a los jugadores alemanes, en alusión al Mundial Qatar 2022 que se avecinaba.

En mayo del 2021, Donda celebró la designación de Ornella Infante en la Dirección de Políticas Antidiscriminatorias del INADI, destacando que era “la primera funcionaria nacional trans”. Pero en rigor no era así, ya que fue Macri ya había designado a una chica trans, cuando Mara Pérez Reynoso, en la Oficina de Coordinación de Diversidad y No discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se dio entonces la paradojica situación de que la misma Donda se viera denunciada por Pérez Reynoso en el organismo que presidí. «Quiere borrarme de la historia», señaló entonces Pérez Reynoso.

Sin embargo, el más resonante de los escándalos protagonizados por Donda fue el de su ex doméstica, Arminda Banda Oxa, que la acusó de “explotación laboral” luego de trabajar para ella durante 13 años. «Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación, porque no me aportaba, pero me salió con que no podía y nunca más me habló», señaló Banda Oxa, indicando que «a las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme, y después me ofreció un plan social, pero yo no le contesté”.

Ex empleada de Donda: «Me tuvo en negro 10 años, sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones»

Esa situación terminó en la Justicia, donde Donda negó las acusaciones y aún se tramita. Antes de eso, en julio del 2020, Baby Etchecopar la había denunciado por haber tenido “expresiones discriminatorias” durante una entrevista con alumnos de la Escuela de Comunicación de PERFIL. En dicha entrevista, Donda había expresado el deseo de “construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia”. Esto desató una denuncia penal, sostenida en que la funcionaria “alentaba e invitaba al odio”.

A fines de ese mismo año, la titular del INADI protagonizó otra pelea: esta vez con la la referente de + Valores, Cynthia Hotton. Ambas habían coincidido en TN para debatir sobre la legalización del aborto. Hotton, manifiesta pro vida, comenzó a plantear una serie de argumentos que Donda calificó de “fanatismo religioso”. Frente a esto, la ex diputada acusó que Donda la estaba discriminando por ser una ciudadana de fe. No solo exigió la renuncia de Donda al INADI, si no que luego le inició una demanda.

Qué dice el audio de Victoria Donda y de qué la acusa la empleada doméstica

A raíz de esta situación, Victoria Donda fue acusada de defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos. Sin embargo, desmintió los hechos en sus redes sociales y también fue respaldada por el oficialismo, quienes le permitieron continuar en su cargo.

“Es hora de que a Victoria Donda la echen”, reclamaron desde la oposición cuando, también en mayo del 2021, el INADI lanzó una campaña para “presionar” a las escuelas que querían volver a la presencialidad e invitaban a la gente a denunciar a todas aquellas instituciones educativas que insistieran en volver a las aulas o no garantizaran las clases virtuales.

Un discurso a sala vacía

A fines del 2021, Victoria Donda fue invitada por las Naciones Unidas a presidir las deliberaciones de la 14a. Sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Donda cuando disertó en la ONU, en octubre de 2021, ante una sala de la Asamblea vacía.

Sin embargo, en el momento de dar su discurso, la titular del INADI terminó hablando ante un auditorio prácticamente vacío, con apenas una decena de asistentes desperdigados en el lugar.

Tras su discurso en una sala casi vacía en Ginebra, Victoria Donda salió a defenderse

Ante esta situación, la funcionaria argumentó que se produjo una reducción del público a último momento debido a un cierre de fronteras en Suiza como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En esta oportunidad, la ex diputada también fue cuestionada con respecto al lugar donde se alojó, el cual se señalaba que era de cinco estrellas. Sin embargo, negó este hecho y argumentó que “se hospedó en un pequeño departamento amoblado”.

Increpada en un restaurante

La última situación incómoda que protagonizó Donda se produjo esta semana, cuando fue increpada en un restaurante por un hombre que la grabó mientras comía en un local gastronómico especializado en el estilo de cocina europeo. El hombre, cuyo video se difundió en TikTok, filmó a la funcionaria mientras esta comía con otra mujer en el local London City y le reclamaba: “Mirá, un lugar British (británico) y Nac & Pop”.

