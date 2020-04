Muere atropellado un trabajador de delivery en Rosario

El deceso del joven que fuera arrollado por un colectivo, reavivó las denuncias de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), sobre la precarización laboral en la actividad. Advierten que las empresas obligan al personal a “trabajar a destajo por monedas y en ausencia de capacitación, obra social, sin derechos, Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y en total estado de abandono”

En un duro comunicado, el gremio que lidera Marcelo Pariente expresó: “Las plataformas tienen las manos manchadas con sangre, en este caso PedidosYa y su Gerente Sebastián Genesio, pero llegó el momento de que cada actor asuma el porcentaje de responsabilidad que le toca en esta desgracia”

“Los consumidores ya no pueden mirar para otro lado, finjiendo que no saben lo que pasa. Ya no hay espacio para la corrección política, ni para planteos cómodos. Para las “aplicaciones” somos apenas un puñado de seres humanos descartables; los “facilitadores” de que ellas puedan seguir facturando inclusive en medio de una pandemia mundial.”, indicaron en otro tramo del documento.

exige el cese de las muertes por precarización. La situación ya supera la pelea o el conflicto por el reconocimiento de las relaciones laborales, la discusión de encuadramiento o el respeto de la normativa vigente. Se asiste a la colisión de dos mundos de cosmovisiones opuestas; el de la lucha de los valores humanistas y cristianos contra la inmoralidad de quienes abrazan a la “alta finanza” en desmedro de la justicia social y el desprecio por la vida” Desde el sindicato que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte enfatizaron: “La Asimm. La situación ya supera la pelea o el conflicto por el reconocimiento de las relaciones laborales, la discusión de encuadramiento o el respeto de la normativa vigente. Se asiste a la colisión de dos mundos de cosmovisiones opuestas; el de la lucha de los valores humanistas y cristianos contra la inmoralidad de quienes abrazan a la “alta finanza” en desmedro de la justicia social y el desprecio por la vida”

“Cuando en una publicidad dicen que ´ponemos lo mejor de cada uno´, la única realidad es que las empresas no ponen nada y los trabajadores ponemos la vida“, concluyeron.