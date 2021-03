Muere de cáncer después que su operación se cancelase por la pandemia

Un hombre enfermo de cáncer al que la operación que podría salvarle la vida le fue suspendida debido a la pandemia del coronavirus, ha muerto en Reino Unido, recoge la BBC.

Adrian Rogers, de Nottinghamshire, debía someterse a una cirugía por cáncer de intestino en abril del año pasado, pero el procedimiento fue cancelado porque los médicos consideraron que era demasiado arriesgado para él compartir una sala de cuidados intensivos con pacientes de Covid.

Tras el retraso, la condición del paciente, de 46 años de edad, se volvió inoperable y murió el pasado mes de febrero. Rogers, natural de la localidad de Retford, había sido diagnosticado con cáncer de intestino en etapa cuatro en julio de 2018.

Después de 52 ciclos de quimioterapia, le dijeron que el cáncer se había vuelto operable y fue inscrito para cirugía en la Manchester Royal Infirmary. Pero después de la cancelación, en su organismo crecieron otros 20 tumores y se le informó que la cirugía ya no era una opción.

Reanudó la quimioterapia y su familia lanzó una campaña de recogida de fondos que recaudó miles de libras para darle acceso al medicamento Avastin, que no está subvencionado por el sistema público de salud de Reino Unido.

Pero a principios de este año sufrió una insuficiencia hepática y falleció el pasado 27 de febrero.

Su esposa, Amanda Rogers, dijo que no podía evitar pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si la cirugía se hubiera llevado a cabo. “No estaríamos donde estamos ahora si se hubiera operado. Sé que la gente dice que no pienses ‘qué pasaría si’ pero no puedo evitarlo”, dijo la mujer.

“Adrian nunca perdió la esperanza. Siempre estaba pensando en nuestro futuro juntos”, añadió.

Según datos de la organización Cancer Research UK, la pandemia ha causado una interrupción “enorme” en los servicios de cáncer en el Reino Unido, con 12.750 pacientes menos sometidos a cirugía entre marzo y junio de 2020.

Un grupo de 47 organizaciones benéficas contra el cáncer también ha dicho que sin una acción urgente, la tasa de mortalidad por cáncer en el Reino Unido aumentará por primera vez en décadas.