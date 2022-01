Muere Robert Durst, el famoso millonario estadounidense condenado a cadena perpetua por asesinato

El millonario estadounidense recientemente condenado a cadena perpetua, Robert Durst, ha muerto este lunes a los 78 años de edad de un paro cardíaco en un hospital de California, según medios estadounidenses.

El antiguo heredero de uno de los imperios inmobiliarios más importantes de la ciudad de Nueva York fue condenado el pasado mes de octubre por acabar con la vida de la escritora Susan Berman, asesinada en el año 2000 de un disparo en la cabeza.

La vida de Durst estuvo plagada de misterio y salpicado por polémicas, ya que se le acusaba de asesinar a su mujer en 1982 y a un compañero de piso en 2001 mientras se encontraba en paradero desconocido.

Las andanzas de Durst fueron recogidas en la serie documental de HBO The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, dirigida por Andrew Jarecki, material que sirvió de prueba en el juicio que acabó condenándole.