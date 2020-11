Muere Robert Fisk, legendario corresponsal británico en Oriente Medio

El periodista británico Robert Fisk, uno de los más veteranos y reputados corresponsales de la prensa occidental en Oriente Medio, murió en Dublín a los 74 años tras una enfermedad, informó este domingo su periódico, The Independent.

El autor de libros fundamentales sobre la geopolítica en el mundo árabe como Pity the Nation, sobre el Líbano, o el enciclopédico The Great War for Civilisation (La gran guerra por la civilización), sobre toda la región de Oriente Medio, ingresó en el hospital St Vincent’s de la capital de Irlanda el viernes y murió poco tiempo después, según detalló The Irish Times.

Instalado en Beirut durante décadas, Fisk fue una de las firmas más buscadas de la prensa británica por su carácter inconformista, su pluma didáctica y su visión iconoclasta de los conflictos que recorren la región.

Entre otros hitos periodísticos, logró entrevistar hasta en tres ocasiones al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, entre 1993 y 1997, y sus artículos eran igualmente buscados y admirados por los lectores en el mundo árabe, donde se le profesaba una admiración casi mayor que en el Reino Unido,

El diario The New York Times llegó a catalogarlo como “el corresponsal más famoso en Gran Bretaña”.

Contracorriente

Nacido en Maidstone (sureste de Inglaterra) en 1946, fue destinado por The Times en 1972 a Belfast en el pico del conflicto norirlandés, tras lo cual cubrió para el mismo periódico la Revolución de los Claveles en Portugal.

Desde 1976 trasladó su residencia al Líbano, donde escribió Pity the Nation, y desembarcó en The Independent en 1989, periódico para el que siguió escribiendo hasta su muerte.

Sus artículos en muchas ocasiones fueron contracorriente de los gobiernos occidentales: en 2003 criticó con fuerza la invasión de Irak y en los últimos años fue acusado de ser complaciente con el régimen autoritario de Bachar al Asad en Siria.

Pese a ser británico, Fisk siempre se sintió muy ligado a Irlanda, donde había realizado sus estudios en el Trinity College.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, rindió homenaje al periodista en un tuit en el que destacó que fue “valiente e independiente, con una comprensión profundamente documentada de las complejidades de la historia y la política de Oriente Medio”.

“Ayudó a mucha gente a entender mejor esas complejidades”, agregó Martin, quien se declaró “entristecido” por la noticia.