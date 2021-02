Muere una bebé por falta de oxígeno durante el traslado entre dos hospitales a 21 km de distancia

Una bebé de dos años ha muerto después de que fallara un tanque de oxígeno en la ambulancia en la que estaba siendo trasladada entre hospitales en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

En compañía de su madre, la pequeña Isidora Lorena Ribeiro Mota se quedó sin la ayuda para respirar que le daba el equipamiento, entre la Unidad Básica de Salud de Sete Barras y el Hospital Regional de Registro, separados entre sí por una distancia de 21 km.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sete Barras niega que el oxígeno no haya funcionado.

Según ha explicado la madre de la pequeña al medio local G1, la niña se despertó en torno a las 4:30 am del viernes de la semana pasada encontrándose mal, por lo que la llevaron al hospital de Sete Barras, donde se le practicaron análisis de sangre y radiografías.

Los médicos se dieron cuenta de que presentaba dificultades respiratorias, por lo que se le aplicó un respirador de oxígeno, y se decidió trasladarla al Hospital Regional de Registro, con mayor capacidad.

Sin embargo, durante el traslado, su madre apreció que su tez estaba adquiriendo un tono morado, por lo que avisó a la enfermera que las acompañaba. Tras constatar que el equipo no estaba funcionando, la ambulancia aumentó la velocidad para llegar al centro lo antes posible.

“Pasaron 20 minutos y no volvió. Vino un médico y me dijo que mi angelito ya no estaba, que lo habían intentado todo pero había sufrido un paro cardíaco”, relató la madre.

La prefectura de Sete Barras, no obstante, afirma que la técnico de enfermería presente había confirmado que el equipamiento de oxígeno funcionaba cuando llamó para pedir indicaciones.