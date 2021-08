Mueren dos personas en Japón días después de vacunarse con los lotes contaminados de Moderna

El Ministerio de Sanidad de Japón ha informado este sábado de que dos hombres, de unos 30 años, han fallecido días después de recibir la segunda dosis de la vacuna de Moderna contra la Covid-19 que pertenecía a uno de los tres lotes retirados tras encontrar “sustancias anómalas”, según recoge Reuters.

Las autoridades sanitarias han querido aclarar que, ahora mismo, no se sabe si hay relación entre las muertes y las vacunas administradas, antes de añadir que está trabajando con expertos independientes par ratificar los resultados de las pesquisas.

El país nipón tomó la decisión este jueves de bloquear por precaución 1,63 millones de dosis correspondientes a tres lotes producidos en España por la farmacéutica Rovi, responsable de la manufactura de una gran parte de las vacunas de Moderna en el mercado internacional, que iban a ser utilizadas o se habían inoculado ya a algunos pacientes, tras encontrar sustancias extrañas, posiblemente metálicas, en el lote 3004667 de la vacuna de Moderna.

No obstante, también ha decidido detener el uso de aquellos viales con los números de lote 3004734 y 3004956, aunque no se ha hallado en ellos ninguna sustancia extraña. Estos últimos se elaboraron utilizando la misma línea de producción de la empresa española, encargada del llenado y envasado de la vacuna Moderna para los clientes de fuera de Estados Unidos, durante el mismo periodo de tiempo

Takeda Pharmaceutical Co Ltd., distribuidor local de la vacuna Moderna, así como el fabricante de la vacuna han declarado de suma importancia que se investigue oficialmente la relación entre las muertes y las inyecciones, porque hasta momento no se ha detectado ningún vínculo, explicaron en un comunicado conjunto emitido este sábado y recogido por Bloomberg.

“La investigación se está llevando a cabo con el mayor sentido de urgencia, transparencia e integridad y es de máxima prioridad”, según ambas empresas. “Takeda y Moderna mantendrán informado al público a medida que sepamos más”, han indicado.

Por último, ambas compañías insisten en que las informaciones “no son concluyentes y es importante confiar en una investigación formal antes de determinar la naturaleza precisa de la partícula”.

“Moderna está en el proceso de realizar esa investigación y los viales se han enviado a un laboratorio cualificado para su análisis y los hallazgos iniciales estarán disponibles a principios de la semana que viene“, concluye la nota.

Por su parte, el ministro de Sanidad japonés, Norihisa Tamura, pidió este viernes tanto a Moderna como a Takeda que “tomen medidas para que no vuelva a suceder y para hallar la causa pronto”, con vistas a “evitar la preocupación de la gente que se vacuna”.