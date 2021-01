Muerte de Nisman| La oposición sostuvo la idea de asesinato y pidió «Justicia» – NCN

Un día como hoy pero de 2015, el fiscal Alberto Nisman era encontrado muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero. El trabajador judicial había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por un presunto encubrimiento de los acusados el atentado a la AMIA.

El hecho generó conmoción en el sistema político y judicial argentino. A seis años del caso, el fallecimiento del fiscal es investigado como un crimen, que aún no tiene responsables.

El expediente no avanzó ni un paso porque, justamente, al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano les resultó imposible conseguir siquiera una prueba sobre los hechos más elementales que indicarían que hubo un asesinato aquel fin de semana. Todo parece ser que se trato de un sucidio.

No obstante, desde la oposición recordaron en la jornada de hoy el suceso y se sumaron voces en reclamo de “justicia”.

Quién duda a esta altura si fue suicidio u homicidio? Parece que el Presidente ha cambiado de opinión y ha quedado en el suicidio. Qué raro que no se aclare Qué raro que haya detenidos por supuesta participación en supuesto homicidio. Muy raro para que no se resuelva. #Nisman

“¿Quién duda a esta altura si fue suicidio u homicidio?” se pregunto el Diputado y radical Gonzalo del Cerro para luego agregar “Parece que el Presidente ha cambiado de opinión y ha quedado en el suicidio. Qué raro que no se aclare, qué raro que haya detenidos por supuesta participación en supuesto homicidio. Muy raro para que no se resuelva”.

El formoseño y también correligionario, Mario Arce, recordó el libro de su compañero de banca, Waldo Wolff y su libro recomendado su “lectura” y sosteniendo que “queremos que la justicia avance y que se sepa la verdad sobre unos de los hechos más lamentables ocurridos en democracia”.

“La justicia aún nos debe respuestas” comentó la diputada rionegrina Lorena Matzen.

Por su parte la representante de Entre Iros, Gabriela Lena, recordó que “se cumplen 6 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue asesinado horas antes de concurrir a declarar en el Congreso por su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos manteniendo nuestro reclamo de verdad y justicia”.

El crimen de Estado más aberrante. No fue suicidio fue magnicidio. Hace 6 años el Fiscal Nisman fue asesinado, horas antes de concurir al Congreso, donde iba a declarar y explicar su denuncia contra Cristina Kirchner y su organización criminal. #NoFueSuicidioFueMagnicidio pic.twitter.com/ngdhEXTUjK

Para Alvaro de Lamadrid se trató “del crimen de Estado más aberrante” asegurando que “no fue suicidio fue magnicidio. Hace 6 años el Fiscal Nisman fue asesinado, horas antes de concurir al Congreso, donde iba a declarar y explicar su denuncia contra Cristina Kirchner y su organización criminal”.

“Al fiscal Alberto Nisman lo encontraron muerto un día antes de que denunciara a Cristina Kirchner en el Congreso. Hoy se cumplen seis años de su muerte y seguimos reclamando justicia. La sociedad argentina merece saber qué pasó” pidió el Diputado José Cano.

A su vez la diputada Soledad Carrizo expresó que “ la memoria sigue viva y el pedido de justicia sigue en pie” y sostuvo que “la sociedad argentina exige transparencia y verdad”.

No se puede matar la memoria, no se puede matar la verdad, no se puede matar la justicia.

Hace 6 años el país enlutecia con la noticia del asesinato del Fiscal Nisman, horas antes de declarar ante el Congreso, donde lo estábamos esperando. #NoFueSuicidioFueMagnicidio pic.twitter.com/6hpnninidU

— Luis Petri (@luispetri) January 18, 2021