Muertos, heridos y desaparecidos por el choque de un avión militar ruso contra un edificio

Al menos cuatro personas murieron, 25 resultaron heridas y otras seis permanecían desparecidas después de que un avión militar ruso se estrellara este lunes contra un edificio residencial en la ciudad de Yeisk, en el extremo sudoeste de Rusia, a orillas del mar de Azov, informaron las autoridades.

«A las 21.15 hora de Moscú el balance de muertos aumentó a cuatro y hay 25 heridos», reportó el Cuartel Operativo de Emergencias de la región de Krasnodar, según recogió la agencia de noticias rusa Interfax y difundió la española Europa Press.

Previamente, el Ministerio de Emergencias había informado de 21 heridos.

En el lugar había una veintena de ambulancias de los hospitales de Yeisk, Scherbinovskaya y Starominskaya, y seis vehículos aéreos medicalizados se dirigían hacia la zona, difundió la vicegobernadora de Krasnodar, Anna Minkova.

Además, se habían activado ocho equipos quirúrgicos, cuatro traumatológicos y cinco de reanimación, a la vez que se habilitaron dos quirófanos en la maternidad y uno en las unidades de ginecología y de oncología.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el accidente se debió a la falla de uno de los motores de la aeronave a poco de despegar en un vuelo de entrenamiento.

❗️ In #Russia, a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk (#Krasnodar region).

The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture.

At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022