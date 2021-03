Mujeres bandeñas dijeron basta de violencia de género y femicidios

La Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de La Banda participó en las actividades organizadas por la Red de Mujeres Bandeñas ‘Resistencia Violeta’, que se desarrollaron el viernes a la tarde en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo.

El encuentro se realizó bajo el lema ‘Ni una menos, vivas y libres nos queremos’ con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre los crecientes ola de violencia de género contra mujeres y casos de femicidios a nivel nacional y provincial en los últimos meses.

La responsable de la Oficina de la Diversidad, Iris Castañares, destacó: “Nosotras fuimos convocadas a formar parte de la Red de Mujeres Bandeñas y hoy venimos a reclamar por los derechos del Colectivo LGTBQ de La Banda y los crímenes de odio hacia las compañeras lesbianas, trans y transvestidos. En lo que va del año se registraró 1 femicidio cada 24 horas como así también numerosas muertes de integrantes de este colectivo”.

Agregó: “Las actividades de hoy comenzarán sobre avenida Libertador donde se encuentra un mural pintado recientemente por la artista plástica Amira Ferreira en memoria de Florencia Gómez y todas las víctimas de femicidio.

En primer termino, se leerán palabras alusivas al encuentro, luego se procederá a descubrir un banco pintadode color rojo, símbolo internacional contra la violencia, y finalmente se plantará un árbol para recordar a todas las mujeres que murieron víctimas de femicidas”.

Agregó: “Luego marcharemos hasta la biblioteca Juan Bautista Alberdi donde habrá una radio abierta y la presentación de trabajos de artistas plásticos de La Banda y Santiago Capital como Yoel Orellana, José Collado, Estela Albarracín, Lucas Robinson y Gabriel Giménez, todas obras vinculadas a la violencia de género”.

Por su parte, la concejal Ana Corradi explicó: “Hoy estamos reunidas distintas asociaciones gubernamentales y no gubernamentales detrás de un objetivo, conmemorar el Día Internacional de la Mujer en un contexto muy triste porque continúan aumentando los números de femicidios en la Argentina y en nuestra provincia. Nosotros hemos decidido crear esta Red de Mujeres Bandeñas para que juntas podamos contribuir a concientizar a la sociedas sobre lo que significa un femicidio. Todos tienen que saber que es lo que significa un femicidio para no mirar para otro lado y que no haya más ni una menos”.

La Dirección de Tránsito y Transporte colaboró con la organización y custodio el trayecto de la marcha para que no ocurriera ningún accidente y la Oficina de Derechos Humanos dijo presente con sus integrantes y una declaración que fue leída durante el encuentro al igual que otras adhesiones.

Finalmente, cabe destacar que el encuentro fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de La Banda y contó con la presencia de familiares de víctimas de femicidio como la señora Olga Villalba, madre de Patricia Villalba, que murió en circunstancias de público conocimiento.