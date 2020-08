Multan con 10.800 euros a una mujer alemana por saltarse la cuarentena

Una mujer alemana de 54 años ha sido multada en Austria, donde reside, por haberse saltado repetidamente la cuarentena tras haber dado positivo en un test de coronavirus, por lo que tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.

Según informa el diario Daily News y recoge ABC, la infractora, que vive en Schwaz, localidad del tirol austríaco, dio positivo en coronavirus el pasado mes de abril, motivo por el cual debía permanecer aislada en casa.

No obstante, la mujer incumplió reiteradamente la cuarentena. En un primer momento, la Policía averiguó que salía a realizar la compra después de no encontrarla en su domicilio. A pesar de que alegó que no podía permitirse comprar de forma online, el juez la envió a prisión, donde pasó un día, puesto que recibía una pensión de 2.100 euros al mes.

La infracción no quedó ahí, sino que volvió a salir de su casa para ir al parque, donde se lesionó, por lo que tomó un taxi para dirigirse al hospital en lugar de avisar a la Policía.

El tribunal de Innsbruck ha condenado finalmente a la mujer a pagar una multa de 10.800 euros y no descarta en privarla de libertad si continúa con este comportamiento infractor.

Austria ha registrado en las últimas semanas una clara tendencia al alza de la cifra de infecciones detectadas a diario, sin que por el momento las autoridades se muestren alarmadas.

El equipo de gestión de la pandemia ha destacado que de momento no hay un incremento exponencial y que la evolución era la esperada ante la relajación de las restricciones y la reanudación de los viajes durante las vacaciones estivales. En lo que va de agosto, la mayor parte de los contagios se han producido sobre todo en la familia o el hogar, pero también en el lugar del trabajo y en estancias en el extranjero.