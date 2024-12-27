換気扇 EX-30FF9
商品の説明
標準換気扇フィルターコンバック 交換形 連動式
基本情報
|商品名
|換気扇 EX-30FF9
|型番
|EX30FF9
|メーカー
|三菱電機｜Mitsubishi Electric
|商品コード
|10805856
|メーカー保証年数
|1年
商品の特徴標準換気扇フィルターコンバック 交換形 連動式9841円換気扇 EX-30FF9家電・照明換気扇三菱電機 EX-30FF9-M レンジフードファン フィルターコンパック
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