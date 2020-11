Municipales: Genta pactó aumentos en negro con Larreta y exasperó a la oposición

Los municipales porteños percibirán un aumento salarial del 18% en 2020. Ese es el porcentaje que pactó el sindicato de municipales porteños (SUTECBA) con el gobierno de Rodríguez Larreta.

El acuerdo establece incorporar al salario total el 7,97% adelantado a cuenta de la paritaria en febrero, un 5% a partir de noviembre y otro 5% en diciembre. Además de otro tramo del 5% a pagar a partir de enero del próximo año.

El gremio que conduce Amadeo Genta aclaró que los incrementos asignados serán liquidados en carácter no remunerativo, es decir, “en negro”. Se blanquearían a partir de 2021.

A su vez, se fijó el pago de una bonificación extraordinaria de 15.000 pesos, en tres tramos, entre septiembre y febrero. Para el personal sanitario, se adicionó otro bono de 5.000 pesos.

“La paritaria de Genta es un mamarracho”

Así la calificó Carlos Elías, referente de la Agrupación Celeste opositora a la gestión Genta. “La crisis económica es insostenible con este acuerdo, porque nos deja totalmente por debajo de todos los índices del 2020”, señaló.

Elías mantiene un fuerte enfrentamiento con la conducción del SUTECBA con acciones ante la justicia. El dirigente presentó un amparo para denunciar “un simulacro de paritarias, cómplice y entreguista, sobre los salarios municipales”.

Asegura que en el período 2015/2019, los municipales porteños perdieron hasta un 25% de poder adquisitivo, un valor que con los números actuales de aumento e inflación podría ampliarse.

“Venimos con paritarias a la baja de otros años, además de no poder alcanzar los valores de la canasta básica, con estos aumentos paulatinos, no acumulables por ser no remunerativos nos dejan en una situación de desamparo y nos quieren ‘vender humo’ o hacer marketing de algo positivo para justificarse”, expresan desde agrupación opositora.