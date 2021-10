Municipales porteños: pese a las amenazas se presentó una lista opositora

Con escribana y denuncia judicial previa y con fallo en contra de Amadeo Genta se presentó una lista opositora ante la Junta Electoral para disputar las elecciones en el Sutecba (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). Así las cosas en cuestiones de democracia sindical recordemos que Genta es el mismo secretario general desde 1983. En esta oportunidad será su adjunto Alejandro Amor, ex defensor del Pueblo porteño y quien encabeza la lista de legisladores para la Ciudad de Buenos Aires por el FdT. Ahora hay que esperar las seguras impugnaciones que hará la Junta Electoral oficialista de acá a unos días y de sortearlas, la lista Celeste competirá en las elecciones que están previstas para el 26 de noviembre.

Ayer jueves se conoció el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia que dio lugar al reclamo que planteó, vía cautelar, la apoderada de la lista María Cristina López y quien se postula para secretaria adjunta de la Celeste y es trabajadora del Teatro Colón. ¿Qué resuelve? Algo tan sencillo como que Genta entregue los padrones a la oposición como debiera ocurrir en cualquier institución en la que se va someter a elecciones a sus representados.

LOPEZ, MARIA CRISTINA c/ SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (SUTECBA)… by Mundo Gremial on Scribd

Dice la sentencia: «Hacer lugar a la MEDIDA CAUTELAR solicitada en el escrito de inicio; y ORDENAR a la demandada, JUNTA ELECTORAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que, conforme los expresos términos requeridos, proceda, en el término de 24 hs., a poner a DISPOSICIÓN de la apoderada de la “lista celeste” un PADRÓN ELECTORAL PROVISORIO». Es decir: Genta tiene plazo hasta este viernes 1° de octubre para entregarlo.

«Llevamos una escribana para presentar la lista con los avales porque somos los únicos que vamos a una elección sin tener acceso a los padrones», exclaman.

Pero hay más tropelías: la Junta está conformada por Juan Carlos Cela, Domingo Alcucero, Juan Daniel Espinos y Norma Rocchi. El dato es que en el Consejo Directivo nacional tiene cargo de secretario de Acción Social Oscar Alcucero, hermano de Domingo; que es miembro de la Junta. «Eso está prohibido por ley; no puede haber parientes». Recurrirán a una impugnación.

Pero hay más: este miércoles, día en que se presentó la lista, misteriosamente se filtró a los delegados de Genta distribuidos en las dependencias del Gobierno de la Ciudad la lista con los nombres de los distintos afiliados que forman parte de ella o que bien fueron firma de avales. Conclusión: empezaron a ser perseguidos. Y así empezó una campaña de miedo: a dichos trabajadores los cambiaron de horario laboral o de lugar de trabajo. «Nos amenazan e intimidan para que bajemos la lista; o bien para que renunciemos a nuestros trabajos y perdamos la relación de dependencia y no podamos presentarnos», explican desde la Celeste.

Además de Carlos Elías, que es quien se postula para secretario general, otro referente a destacar es Federico Fernández, quien es primer bailarín del Teatro Colón, que va como candidato a secretario de Cultura y a su vez es candidato a legislador por el FdT.