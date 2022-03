Murieron 23 personas en un bombardeo del Ejército ucraniano contra una ciudad rusoparlante

Al menos 23 personas murieron y otras 19 resultaron heridas este lunes en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, por un ataque del Ejército ucraniano con un misil balístico, informaron autoridades locales y rusas, que acusaron a Kiev de un «crimen de guerra».

Más temprano, el vocero del Ministerio de Defensa ruso dijo que el Ejército ucraniano había disparado un misil balístico «Tushka-U» contra una zona residencial de Donetsk, una gran ciudad industrial de más de 900.000 habitantes.

«El uso de este tipo de armas contra una ciudad donde no hay posiciones de tiro de las fuerzas armadas es un crimen de guerra«, denunció el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, informó la agencia de noticias AFP.

La ciudad es capital de la provincia del mismo nombre, de mayoría rusoparlante y fronteriza con Rusia, que en 2014 se proclamó «república» tras celebrar un referéndum de independencia de Ucrania en rechazo a lo que califica de política antirrusa del Gobierno de Kiev.

