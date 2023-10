Murieron 31 periodistas en la escalada de violencia entre Israel y Hamas

Al menos 31 periodistas murieron en Palestina, Israel y Líbano por la escalada de violencia en Medio Oriente, la mayoría de ellos en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza tras los ataques del movimiento islamista Hamas en Israel, dijo este martes el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Entre los 31 periodistas muertos hay 26 palestinos que trabajaban en Gaza, cuatro israelíes asesinados por Hamas en su ataques en Israel del 7 de octubre y un periodista libanés muerto cerca de la frontera por un proyectil disparado desde Israel, precisó el CPJ.

En un comunicado, la ONG con sede en Estados Unidos dio parte de ocho heridos y nueve periodistas desaparecidos o detenidos.

Se trata del balance más mortífero para periodistas encargados de cubrir este conflicto desde que se creó el CPJ, en 1992, según este organismo, informó la agencia de noticias AFP.

El comité publicó una lista con los nombres de las víctimas y precisó que los datos se basaban en «información recabada a través de fuentes del CPJ en la región e información publicada por los medios».

El CPJ también explicó que todavía se estaban realizando averiguaciones y verificaciones para confirmar la desaparición o muerte de otros periodistas.

