Murieron 9 civiles por disparos de artillería en Irak, que acusa a Turquía de la masacre

Nueve civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron este miércoles en el norte de Irak por disparos de artillería que alcanzaron un parque de una zona turística en la región del Kurdistán y fueron atribuidos a Turquía por el Gobierno, que anunció que llamará a consultas a su encargado de negocios en Ankara y convocará al embajador turco en Bagdad.

Además, por el ataque en el que también resultaron heridas 23 personas, la Cancillería iraquí dijo que tiene previsto dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las víctimas eran en su mayoría «turistas árabes iraquíes originarios del centro y del sur del país» que, por lo general, huyen de las altas temperaturas para encontrar un poco de frescura en las alturas de Kurdistán autónomo.

«Turquía atacó hoy en dos ocasiones la ciudad», explicó Muchir Bachir, jefe del distrito de Zakho, donde se encuentra el parque, en declaraciones a AFP.

El primer ministro iraquí, Mustafá al Khadmimi, criticó la «violación flagrante de la soberanía iraquí» cometida por «las fuerzas turcas».

«Las fuerzas turcas perpetraron de nuevo una violación flagrante de la soberanía iraquí», denunció Kazimi en Twitter, y criticó el perjuicio «a la vida y a la seguridad de los ciudadanos iraquíes». «Irak se reserva el derecho a responder a esas agresiones y tomará todas las medidas», agregó.

Poco después, tras una reunión del Consejo ministerial de seguridad nacional, presidido por el primer ministro se anunció el llamado a consultas a su encargado de negocios en Ankara y convocará al embajador turco en Bagdad.

En un comunicado, las autoridades iraquíes precisaron que se encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que «convoque al embajador de Turquía en Irak para manifestarle la condena» de Bagdad de esos tiros.

El Consejo reclamó también que «el encargado de negocios iraquí en Ankara sea llamado a consultas» y que se «interrumpan los procedimientos de envío de un nuevo embajador a Turquía», según texto.

El Consejo, al que también pertenecen los ministros de Interior, de Defensa y de Finanzas, exige también disculpas oficiales de Turquía «y la retirada de sus fuerzas armadas del conjunto del territorio iraquí».

Asimismo, la Cancillería iraquí dijo que tiene previsto dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«El Gobierno de Irak condena el bombardeo de la zona turística en la ciudad de Zakho… y dará la máxima respuesta diplomática empezando desde su declaración dirigida al Consejo de Seguridad», señaló en comunicado citado por Sputnik.

«Kadhimi where are you, where is your country,» a victim of the artillery shelling in Zakho shouts in despair pic.twitter.com/F1IGo3gYGk

— Kurdistan 24 English (@K24English) July 20, 2022