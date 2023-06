Murieron casi 60 migrantes en un naufragio frente a Grecia

Al menos 59 personas murieron este miércoles al naufragar una embarcación con «cientos» de migrantes frente a la península del Peloponeso, en el sur de Grecia, informaron autoridades.

Otras 104 personas fueron rescatadas luego del hundimiento, que ocurrió en aguas internacionales del mar Jónico, que es parte del mar Mediterráneo, a 47 millas marinas de las costas griegas, dijo el Ministerio de Migraciones y la Guardia Costera griegas.

El accidente provocó una «extensa» operación de rescate, complicada por los fuertes vientos, según los guardacostas griegos.

En el operativo de rescate participaron también un avión y un helicóptero del ejército además de seis barcos que estaban en la zona.

Todo indica que el barco partió de Libia con destino a Italia, según las autoridades, informó la agencia de noticias AFP.

«Desde muy temprano el miércoles se puso en marcha una extensa operación de rescate frente a Pilos, luego de que un barco pesquero naufragó con un gran número de migrantes a bordo», indicó la Guardia Costera en un comunicado.

Los rescatados fueron trasladados a la ciudad de Kalamata.

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.

So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.

Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) June 14, 2023