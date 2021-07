Murió Carlos “Lole” Reutemann, símbolo del automovilismo y la política santafesina

Carlos Reutemann, ex senador.

El exsenador Carlos Alberto Reutemann murió a los 79 años, tras estar internado y haber sufrido varios episodios de sangrado digestivo crónico. Su cuadro se había complicado en las últimas horas, y fue su hija Cora quien hizo pública la noticia con una publicación en las redes sociales.

Cora Reutemann escribió en Twitter con una foto de ella y su padre: “Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final”.

Inicialmente había sido internado a principios de mayo en Santa Fe por un cuadro de anemia. Lo dieron de alta después de 16 días, pero el 31 de mayo volvieron a internarlo por deshidratación y ante la persistencia de una anemia.

Símbolo del deporte, que traspasó las fronteras y ocupará una posición de privilegio entre las personalidades más destacadas de todos los tiempos en todas las disciplinas. Se destacó en la Fórmula 1, categoría donde compitió una década desde 1972 a 1982 en variasescuderías.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, expresó la hija del senador, Cora Reutemann.

El pasado 5 de julio el histórico dirigente peronista sufrió un nuevo sangrado digestivo y su estado de salud ya era “muy complicado”.

El senador ingresó al Sanatorio Santa Fe el domingo 30 de mayo con un cuadro de anemia y deshidratación después de algunos días de internación domiciliaria. La familia confirma que momentáneamente no habrá velatorio para despedir al dirigente.