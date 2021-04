Murió el ministro de Transporte, Mario Meoni, en un accidente automovilístico

Mario Meoni, NA.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, murió hoy en un accidente automovilístico a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles, dijeron fuentes oficiales.

El accidente fue reportado en el kilómetro 112 de la Ruta 7, dijeron los informantes.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo poco después de las 22:00 al volcar el Ford Mondeo que conducía el propio funcionario.



El auto, un vehículo oficial de la cartera que conducía Meoni, tenía la patente AE75940 y el accidente se produjo en el sentido San Andrés de Giles, San Antonio de Areco.



El ministro fallecido había acompañado por la tarde al presidente Alberto Fernández a la tercera reunión del Gabinete Federal, celebrada en Rosario.



Hoy acompañamos al presidente @alferdez en la tercera reunión del Gabinete Federal en Rosario, Santa Fe. Allí, junto al gobernador @omarperotti firmamos convenios para realizar 6 obras necesarias en la provincia con una inversión nacional de $918.639.458.#CapitalesAlternas pic.twitter.com/gDZjFY6hnW

— Mario Meoni (@mariomeoni) April 23, 2021

“Allí, junto al gobernador @omarperotti firmamos convenios para realizar 6 obras necesarias en la provincia con una inversión nacional de $918.639”, expresó el propio ministro en su cuenta de la red Twitter.